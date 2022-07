방탄소년단 지민, 월드와이드 실시간트렌드 3위미국…신화, 퍼펙트맨 커버

방탄소년단 지민이 오랜만의 라디오 나들이에 재치있는 입담과 생활 애교 가득한 꿀 보이스로 한여름밤을 뜨겁게 달궜다.지민(BTS)은 21일 방송된 KBS 라디오 쿨FM '비투비의 키스 더 라디오'에 하성운과의 전화 연결로 출연해 자신의 첫 OST ‘With You’ 녹음 비하인드를 공개했다.전화 연결과 동시에 설명없이 진행된 퀴즈에서 지민은 재치 만점의 대답으로 듣는 이들을 웃음 짓게하며 "안녕하세요 방탄소년단 지민 입니다"라며 실시간 청취자들에게 인사했다.지민은 OST에 대해 "7년 전쯤에 우리가 가수로 잘 돼서 같이 노래를 할 수 있었으면 좋겠다고 했는데 이번에 즐겁게 녹음을 하게되서 좋았다"며 ‘With You’ 녹음 비하인드를 공개해 팬들을 귀귀울이게했다.뭐하고 있었냐는 질문에 "누워서 음악 들으며 쉬고 있었다"며 "요즘엔 개인곡 작업도 해보고 있고 멤버들과 스케줄이 있을 때마다 모여서 이것저것 해보려 하고 있다"고 근황을 전한 지민은 "오랜만에 목소리를 들려드리게 돼서 영광이다’며 ‘다음에는 꼭 찾아가겠다"며 출연을 약속했다.특히 이날 방송에서 ‘주황머리 걔’가 소환되어 폭발적 반응을 이끌었다.지민이 그당시 조회수가 높다고.처음으로 언급한 영상으로 알려진 이 무대는 2015년 연말 무대 당시 신화의 '퍼펙트 맨'을 커버한 영상으로 현재까지 레전드 직캠으로 댓글 반응까지 봇물을 이룬다.주황색 헤어에 블랙 반팔과 스키니진으로 한 치의 오차도 없는 춤, 소년미 머금은 섹시미, 음색 깡패 다운 보컬, 격렬한 춤에도 우아한 표정, 노래와 춤 모두 타고난 센스의 강약 조절등으로 '퍼펙트맨' 그 자체라고 불린 지민이, 눈에 띄게 독보적인 무대로 "주황머리 누구냐"는 문의가 SNS에 폭발, "주황머리 걔"라는 전설의 수식어를 안겨준 무대로 지민의 직캠은 무려 1435만회를 넘어서고 있다.방송이 끝난 후 ‘라디오에서 실시간 목소리 들으니 너무 행복해’, ‘꿀보이스’, ‘라디오 DJ 꼭 해주세요’, ‘주황머리 걔는 전설이지 지민 그자체가 퍼펙트맨’, ‘퍼펙트 맨 영상 100번쯤 봤는데 안질려 또보러가야지’, ‘개인곡 작업이라니 빨리 듣고 싶다’ 등 다양한 반응이 이어졌다.이에 트위터에는 해시태그 ‘#JiminxKisstheRadio’가 월드 와이드 실시간 트렌드 3위 및 미국과 한국 등의 트렌드를 강타했으며 키워드 ‘Jiminie’, ‘Jimin on KisstheRadio’, ‘HE’S SO CUTE’, ‘With You’, PJM1 IS COMING’등이 트렌딩 되어 최고의 화제성을 입증했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr