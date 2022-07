효린 (사진=딩고 뮤직 '킬링 보이스' 캡처)

가수 효린이 '킬링 보이스'에서 시원한 가창력을 뽐내며 서머퀸의 자리를 빛냈다.

딩고 뮤직은 지난 19일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 효린의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 효린은 "그렇게 오고 싶어 했던 '킬링 보이스'에 드디어 오게 됐다. 가수 활동에서 큰 사랑을 받았던 노래들을 조금씩 추려서 여러분께 들려드리려고 한다. 즐겁게 들어주셨으면 좋겠다"고 출연 소감을 밝혔다.

효린은 큰 사랑을 받은 '블루문(BLUE MOON(Prod. GroovyRoom))'으로 '킬링 보이스'의 포문을 열었다.

이어 '터치 마이 바디(Touch my body)', '마보이(Ma Boy)', '내일할래(To Do List)', '안녕', '미치게 만들어', '세이 마이 네임(SAY MY NAME)', '달리(Dall(feat. GRAY))', '둘 중에 골라(Summer or Summer(With. 다솜))', '바다보러갈래(SEE SEA)', '베이(BAE)'까지 무더위를 날릴 시원한 보이스와 가창력을 가감 없이 뽐내며 보는 이들의 흥을 끌어올렸다.

특히 효린은 지난 18일 발매한 세 번째 미니 앨범 '아이스(iCE)'의 타이틀곡 '노 땡스(No Thanks)'를 비롯해 수록곡 '레인 로우(Layin' Low(feat. Jooyoung))', '와카 붐(Waka Boom(feat. 이영지))', '오버 유(Over You)', '아 예(Ah Yeah)'를 폭발적인 에너지와 함께 열창하며 명불허전 '서머 퀸'의 귀환을 알렸다.

'킬링 보이스'는 아티스트들이 직접 선정한 세트 리스트로 모든 이들을 '킬링'하는 '보이스'를 라이브로 생생하게 즐길 수 있는 콘텐츠다.

앞서 아이유, 마마무, 성시경, 태연, 빅마마, 이하이, 하이라이트 등 다채로운 장르의 아티스트들이 출연해 음악 팬들의 뜨거운 지지를 받았다. 특히 아이유는 조회수 4700만 뷰를 기록했고, 영상 공개 10일 만에 1000만 뷰를 돌파한 태연 역시 현재 조회수 2300만 뷰를 돌파하는 등 막강한 콘텐츠 파워를 더욱 키워나가고 있다.

