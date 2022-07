방탄소년단 지민, 아이튠즈 119개국 '1위'…역사상 최단기간·최초 신기록 쾌거

방탄소년단 지민의 'With You'가 아이튠즈 톱송 차트 119개국 1위에 등극, 전 세계 올킬을 기록하며 아이튠즈 역사상 최초로 최단 기간 신기록을 수립했다.4월 24일 발매된 지민의 OST 'With You'가 지난 19일 미이크로네시아(Micronesia) 아이튠즈 톱송 차트에서 1위를 차지했다.앞서 방탄소년단의 '다이너마이트'(Dynamite)신기록을 꺾고 아이튠즈 역사상 가장 빠른 속도로 100개 국가 및 지역 1위에 오른바 있는 'With You'는 이로써 공개 85일 만에 아이튠즈에서 가장 빠른 119개국 1위의 대기록 또 다시 썼으며, 이는 2022년 발매곡 중에서도 최초 기록이다.특히, 현재 아이튠즈 서비스가 가능한 모든 지역인 119개 국가 및 지역에서 1위를 휩쓸며 올킬, 전 세계 모든 노래중 가장 빠르게 새 역사를 이룬 노래로 최초 기록됐다.이후 세계 속에서 K팝의 위엄을 떨친 전무후무한 신기록 수립을 축하하는 메시지가 실시간으로 쏟아져나와 트위터상에는 '#WithYou119thWin', 'Congratulations Jimin', 'PROUD OF YOU JIMIN', '#BTSJIMIN' 등이 트렌딩되고 멜론 인기검색어 1위에 오르는등 축하가 이어졌다.'With You'는 이례적으로 금요일 밤 11시라는 불리한 발매 시간에도 불구하고 공개 직후부터 다양한 글로벌 플랫폼에서 연속적 최초, 신기록 달성으로 OST뿐만 아니라 K팝을 대표하는 존재감을 발휘해왔다.특히 독보적 성과를 거두고 있는 아이튠즈에서 최단 기간 100개국 1위와 더불어 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드, 캐나다, 호주 등 세계 8대 음악 시장 아이튠즈 톱송 차트에서도 한국 솔로 아티스트 역대 최단 기간 1위에 오른 바 있다.한편 지민의 'With You' 뮤직비디오는 아티스트 출연 없이도 현재 2000만 조회수를 넘어섰으며 공개 85일만에 한국 OST 중 가장 빠른 기록을 연달아 재경신하는 막강한 음원 파워로 솔로 가수로서의 영향력과 남다른 인기를 과시하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr