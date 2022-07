사진=하이업엔터테인먼트 제공

그룹 스테이씨가 이전과는 다른 모습으로 돌아왔다.스테이씨는 19일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 싱글 앨범 '위 니드 러브(WE NEED LOVE)' 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백을 알렸다.이날 시은은 "이전 곡과 다른 게 비트도 빠지고 멜로디 라인도 좀 바뀌었다. 전에는 비트가 꽉 채워져 있었지만, 이번에는 보컬로 가득 채웠다. 새로운 시도를 해봤다"고 앨범 콘셉트에 관해 설명했다.이어 재이도 "아무래도 곡 분위기 자체가 많이 달라졌다. 이번에는 서정적이고 여유롭고 자유로운 느낌이 더 커졌다"고 전했다.'위 니드 러브'는 사랑에 대한 용기, 희망, 두려움 등의 감정을 극적인 표현력으로 그려낸 앨범이다. 전 트랙에 걸쳐 ‘우린 사랑이 필요해’라는 메시지를 전한다.타이틀곡 '뷰티풀 몬스터(BEAUTIFUL MONSTER)'는 사랑이란 행복의 이면에 숨은 두려움을 여섯 멤버의 폭발적인 보컬로 담아낸 곡. 곡이 전개됨에 따라 깊어지는 울림과 폭발적인 감정선이 인상적이다.이밖에도 '아이 라이크 잇(I LIKE IT)', '러브(LOVE )', 미니 2집 타이틀곡 ‘RUN2U’ 리믹스 버전의 ‘RUN2U (TAK Remix) 등 4개의 트랙이 이번 앨범을 채운다.스테이씨의 '위 니드 러브'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr