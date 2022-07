(사진=블록베리크리에이티브 제공)

가수 선예(SUNYE)가 첫 솔로 데뷔곡 'Just A Daner'(저스트 어 댄서)를 예고했다.





소속사 블록베리크리에이티브는 지난 14일 오후 8시, 공식 SNS를 통해 선예의 첫 번째 솔로 앨범 'Genuine'(제뉴인)의 트랙리스트를 공개했다.





공개된 트랙리스트에 따르면 타이틀곡 'Just A Dancer'를 비롯해 'Genuine', 'Glass Heart', 'Now I Fly', 'Best Thing'까지 총 5곡이 수록됐다. 수록곡 'Glass Heart'는 오는 19일 리드 싱글로 선공개되며 선예의 솔로 데뷔에 대한 기대를 높일 예정이다.





타이틀곡 'Just A Dancer'는 리드미컬한 리듬에 특유의 베이스라인 돋보이는 미디엄 템포 댄스곡이다. 예술가로서의 선예의 본능과 자신감 있는 모습, 주도적인 '나'다운 춤을 추겠다는 뜻을 담고 있다. 씬스 사운드로 구성된 곡의 쿨한 분위기와 매혹적인 선예의 보컬이 음악의 매력을 극대화시켰다.





또한, 선예는 타이틀곡 'Just A Dancer'를 포함해 'Genuine', 'Glass Heart', 'Now I Fly' 등 총 4곡 작사에 직접 참여해 솔로 가수로서 첫 발걸음을 내딛는 선예의 고민과 아티스트로서 진솔한 이야기를 담아냈다.





오는 26일 공개되는 선예의 첫 솔로 앨범 'Genuine'은 선예가 '진실된 나의 모습을 찾는 것'에서 시작됐다. 앨범 준비 과정을 통해 선예가 지금 현재의 모습 속에서 할 수 있는 이야기들을 최대한 진실되게 꺼내어보려 노력한 앨범이다. 보컬, 퍼포먼스 어느 하나 빠지지 않는 독보적인 실력으로 스포트라이트를 받아왔던 선예의 독보적인 가창력과 탁월한 콘셉트 소화력을 보여줄 것으로 것으로 팬들의 기대감이 쏠리고 있다.





한편, 선예는 오는 19일 리드 싱글 'Glass Heart'(글래스 하트)를 선공개하고, 오는 26일 오후 6시 첫 번째 솔로 앨범 'Genuine'을 발매한다.





신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr