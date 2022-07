사진제공=MLD엔터테인먼트

그룹 T1419가 남미 대중문화예술 시상식 'Premios Juventud 2022(프리미어스 후엔투 2022)'에 참석한다.T1419는 현지 시각으로 오는 21일 방송되는 'Premios Juventud 2022'에 참가해 자리를 빛낸다.'Premios Juventud'는 남미의 가수, 배우, 스포츠스타 등 대중문화 예술인들을 대상으로 열리는 대규모 시상식이다. 미국, 푸에트리코, 콜롬비아, 페루, 베네수엘라, 도미니카공화국 등 6개국에 방영된다. 올해 수상 후보로는 대디양키(Daddy Yankee), 나티 나타샤(Natti Natasha), 말루마(Maluma) 등 라틴 톱 아티스트들이 올랐다.T1419는 지난해 'Monitor Music Awards 2021(모니터 뮤직 어워즈 2021)'에 퍼포머로 참가해 축하 무대를 펼친 데에 이어 2년 연속 남미 시상식에 공식 초청을 받으며 현지 인기를 입증했다.지난 3일 스페인어 신곡 'When the sun goes down(웬 더 선 고즈 다운)'을 발표하고 본격적인 남미 진출을 선언한 T1419는 이틀 후 멕시코시티로 출국했다. 이들은 멕시코시티, 몬테레이, 과달라하라 등 멕시코 주요 도시들을 돌며 현지 프로모션을 진행 중이다.앞서 이들은 SNS를 통해 남미 아티스트들과 활발히 교류하며 높은 인지도를 쌓았다. 지난 5월 공개된 T1419의 'CAMPEON(캄페온)' 커버 영상은 K팝 그룹 최초 스페인어곡을 노래와 랩까지 커버한 사례로 큰 화제를 모아 미국 언론에 대서특필 된 바 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr