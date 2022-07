아이콘 (사진=YG엔터테인먼트 제공)

아이콘이 일본 투어를 마치고 새 앨범을 출시하는 등 열일 행보에 박차를 가하고 있다.

아이콘의 이번 일본어 앨범에는 총 12곡이 담겼다. 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받았던 미니 3집·4집 전곡과 디지털 싱글 '왜왜왜 (Why Why Why)' 일본어 버전, '열중쉬어 (AT EASE)' 한국어 버전이 보너스 트랙으로 더해졌다.

아이콘의 일본 내 인기는 여전히 뜨겁다. 실제 지난 7일 음원으로 먼저 발매된 아이콘의 'FLASHBACK [+ i DECIDE]'는 현지 최대 음악 사이트인 라인뮤직 앨범 톱100 실시간 랭킹 1위로 직행한 후 최상위권을 유지 중이다. '너라는 이유 (BUT YOU)' 일본어 음원 역시 라쿠텐뮤직, AWA 실시간 차트 정상을 밟았다.

아이콘은 최근 일본 투어(iKON JAPAN TOUR 2022)를 성황리에 마쳤다. 지난 2일과 3일 진행됐던 효고현 고베 월드기념홀 3회 공연에 이어 투어 피날레를 장식한 10일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서의 공연이 전석 매진돼 이들의 굳건한 존재감을 다시금 확인케 했다.

아이콘은 일본 팬덤과 반가운 재회를 한 동시에 일본어 버전의 곡들을 선보여 현지 팬들을 열광시켰다.

아이콘은 "'영원히 함께 하자'는 문구가 너무 감동적이다. 언어와 문화 등 대부분의 것들이 다를텐데 음악으로 여러분과 하나 되는 건 정말 놀라운 일인 것 같다"며 "늘 사랑해 주시고 기다려주셔서 감사하다. 앞으로 만날 기회를 많이 갖도록 하겠다"고 전했다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr