있지 / 사진=JYP엔터테인먼트 제공

'를 개최한다. 8월 6일과 7일 양일간 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 여는 서울 콘서트를 시작으로 10월 26일(이하 현지시간) 로스앤젤레스, 29일 피닉스, 11월 1일 달라스, 3일 슈가랜드, 5일 애틀랜타, 7일 시카고, 10일 보스턴, 13일 뉴욕까지 미국 8개 도시에서도 단독 공연을 이어간다.



윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr

ITZY가 신곡 '스니커즈(SNEAKERS)'의 퍼포먼스 일부를 최초 공개했다.JYP엔터테인먼트는 13일 0시 공식 SNS 채널에 ITZY 새 미니 앨범 '체크메이트(CHECKMATE)' 타이틀곡 '스니커즈(SNEAKERS)'의 뮤직비디오 티저를 추가 오픈하고 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 이번 티저에서 멤버들은 신곡의 매력 포인트가 될 퍼포먼스 맛보기를 선보이고 '퍼포먼스 장인'의 존재감을 기대케 했다.티저 영상 속 예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 체크판을 연상케 하는 바닥을 뛰어다니며 자유분방한 에너지를 발산했다. 특히 다섯 멤버는 화려한 드레스를 차려 입고 개성 넘치는 스니커즈를 매치해 특별한 분위기를 완성했다. 중독성 강한 음악에 맞춰 퍼포먼스를 펼쳤고 짧은 구간임에도 강한 임팩트를 남겨 'K팝 대표 퍼포머', '무대 장인'의 컴백 무대를 향해 호기심을 자극했다.신곡 'SNEAKERS'는 '달라달라', '워너비(WANNABE)', '로꼬(LOCO)' 등 ITZY의 대표곡들을 함께 만들며 케미스트리를 뽐낸 히트 작곡팀 별들의전쟁(GALACTIKA )과 정규 1집 수록곡 '미러(Mirror)'를 작업한 스웨덴 작곡가 세바스티안 토트(Sebastian Thott)가 합세했다. 에너제틱한 멜로디가 특징으로 내 마음을 따라 자유롭게 앞으로 나아가겠다는 Z세대의 당찬 다짐과 '우리 함께 어디든 가보자'라는 기분 좋은 메시지를 노래한다. ITZY는 청량하고도 스포티한 에너지를 앞세워 글로벌 K팝 리스너들의 취향을 사로잡을 전망이다.ITZY는 다양한 컴백 플랜을 마련해 팬들을 설레게 하고 있다. 컴백 당일(15일) 정오 트위터 블루룸을 시작으로 오후 7시에는 Mnet 컴백 스페셜 방영을 통해 전 세계 MIDZY(팬덤명: 믿지)와 만난다. 이어 16일 오후 7시 30분 방영되는 tvN '놀라운 토요일'에 출격해 통통 튀는 예능감을 발휘한다. 또 미국 인기 음악 프로그램 'MTV 프레시 아웃 라이브'(MTV Fresh Out Live)와 미국 CBS의 심야 인기 토크쇼 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'(The Late show with Stephen Colbert)의 유튜브 채널 내 시리즈인 '레이트 쇼 미 뮤직'(#LateShowMeMusic)에 출연을 예고했다.한편 8월부터는 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR