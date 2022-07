사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉의 솔로 앨범 타이틀곡 '방화 (Arson)'의 콘셉트 포토가 공개됐다.제이홉은 11일 공식 SNS에 솔로 앨범 'Jack In The Box' 타이틀곡 '방화 (Arson)'의 분위기를 엿볼 수 있는 사진을 올렸다. 사진에는 불타고 있는 차 옆에서 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하는 제이홉의 모습이 담겨 있다. 화이트 점프 슈트를 입은 제이홉과 검게 불타 버린 차가 대비돼 더욱 눈길을 끈다.'방화 (Arson)'의 콘셉트 포토에 앞서 지난 10일에는 '방화 (Arson)'의 무드컷도 공개됐다. 사진 속 제이홉은 옷과 얼굴 등이 불에 그을린 모습으로 곡의 분위기와 메시지를 표현했다.'방화 (Arson)'는 앞서 선공개된 'MORE'와 함께 제이홉 솔로 앨범 'Jack In The Box'의 더블 타이틀곡이다. 제이홉이 'Jack In The Box'를 통해 전달하고자 하는 핵심 메시지가 드러나는 곡으로, 선택의 순간에 놓인 제이홉의 고뇌가 녹아 있다.제이홉은 오는 15일 기존 틀을 깨고 다양하고 새로운 시도를 모색한 솔로 앨범 'Jack In The Box'의 전곡을 발표한다우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr