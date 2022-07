사진제공=플레디스

그룹 프로미스나인이 미니 5집으로 써클차트 3관왕을 차지했다.프로미스나인은 지난달 27일 발매한 미니 5집 ‘from our Memento Box’(프롬 아워 메멘토 박스)로 써클차트(구 가온차트) 2022년 27주차(2022.06.26~2022.07.02) 앨범 차트와 소매점 앨범 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 ‘Stay This Way’(스테이 디스 웨이)는 다운로드 차트를 정복했다.프로미스나인은 미니 5집 ‘from our Memento Box’ 컴백과 동시에 신기록 행진을 벌이고 있다. 신보는 발매 첫 주 판매량 13만 장을 돌파, 전작 미니 4집 ‘Midnight Guest’(미드나잇 게스트)의 초동 판매량(10만 4천여 장)을 발매 3일 만에 뛰어넘었다.타이틀곡 ‘Stay This Way’는 국내외 음원 차트에서 빛을 발했다. ‘Stay This Way’는 국내 음원 사이트 벅스 실시간, 일간 차트 1위에 올랐으며, 주간 차트에서도 최상위권을 기록했다. 이 곡은 일본 라쿠텐 뮤직에서는 주간 차트, 6일 연속 실시간 차트 1위를 차지했으며, 4일간의 성적으로 6월 월간 차트 3위에 안착할 정도로 뜨거운 반응을 얻었다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr