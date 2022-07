사진=SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트

유튜브에서 홀린 듯 클릭하게 되는 콘텐츠 중 하나는 n년대 히트곡 모음, n년대 레전드 무대 혹은 1위 무대다. 오는 8월도 훗날의 n년대 레전드 가요가 될 전망이다. 2000년대 후반부터 2010년대까지 씹어 먹었던 소녀시대와 글로벌까지 점령한 블랙핑크가 나란히 컴백하기 때문.2세대와 3세대 아이돌을 대표하는 두 레전드 걸그룹의 동시 컴백에 벌써부터 세계 K팝 팬들의 심장이 반응하고 있다.소녀시대(태연, 써니, 티파니, 효연, 유리, 수영, 윤아, 서현)는 8월 새 앨범을 선보인다. 2007년 8월 '다시 만난 세계'로 데뷔한 소녀시대가 올해 15주년을 맞아 내는 기념 앨범. 2017년 8월 낸 정규 6집 '홀리데이 나이트(Holiday Night)' 이후 약 5년 만의 신곡이기도 하다.소녀시대.10년이 넘는 시간을 가장 높은 곳에 머물면서도 시대에 뒤쳐지지 않은 레전드 걸그룹. 음원, 음반, 음방을 휩쓸며 걸그룹 전성시대를 이끌었고 3, 4세대 걸그룹 탄생에 기본이 된 '걸그룹의 정석'이다.이들이 낸 노래는 줄줄이 히트했다. 데뷔곡 '다시 만난 세계'부터 '키싱유(Kissing You)' 'Gee' '소원을 말해봐' '오!(Oh!)' '런 데빌 런(Run Devil Run)' '훗(Hoot)' '더보이즈(The Boys)' '아이 갓 어 보이(I GOT A BOY)' '파티(Party)' '라이언 하트(Lion Heart)'까지 1위 노래를 연속으로 내놓았다.소녀시대는 음악뿐만 아니라 안무, 패션 등에서도 유행을 선도했다. 'Gee'로는 흰 티와 청바지, 컬러 스키니를 유행시켰고 '소원을 말해봐'부터 핫팬츠를 입고 각선미를 강조하면서 모든 걸그룹이 이를 따라하기 시작했다.소녀시대가 걸그룹의 정석으로 불리는 이유는 단계적 콘셉트 변화. 말 그대로 소녀 같은, 청순하고 희망찬 모습으로 데뷔했던 소녀시대는 귀여운 'Gee' 섹시한 '소원을 말해봐' 여성스러운 '오!' 강렬한 '런 데빌 런'을 거쳐 실험적인 '아이 갓 어 보이'까지 도전했다. 안주하지 않고 나아가려는 소녀시대의 도전은 강력한 커리어가 됐다.멤버 전원이 같은 소속사에 없더라도 완벽한 완전체 활동을 할 수 있다는 상징적 존재이기도 하다. 소녀시대는 15년 동안 멤버 제시카의 탈퇴 뒤 불화설이나 해체설이 나오지 않았다. 단단한 팀워크로 각자의 자리에서 활동하며 팀을 지켰다. 슬로건처럼 그야말로 '지금은 소녀시대, 앞으로도 소녀시대, 영원히 소녀시대'를 지키고 있는 소녀시대다.3세대 걸그룹 왕관을 쓰고 있는 블랙핑크도 8월 컴백한다. 1년 10개월 만의 컴백인지라 데뷔일일 8월 8일 전후가 되지 않을까 추측하고 있지만, 구체적인 일정은 나오지 않았다.블랙핑크의 새 앨범은 녹음 작업 막바지 단계다. 이달 중 뮤직비디오 촬영을 마친 뒤 프로모션을 진행할 예정. 블랙핑크는 2020년 정규 1집 'THE ALBUM'을 발매한 뒤 솔로 활동에 집중해왔다. 로제와 리사는 솔로 데뷔했고 지수는 드라마 '설강화'로 시청자를 만났으며 제니는 광고와 화보로 팬들을 만났다.2016년 데뷔한 블랙핑크는 데뷔곡 '휘파람'과 '붐바야'부터 글로벌 대박을 터트리며 '글로벌 걸그룹'으로 우뚝 섰다. 이후 '불장난' '마지막처럼' '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' '포에버 영(Forever Young)' '킬 디스 러브(Kill This Love)' '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' '러브시크 걸스(Lovesick Girls)' 모두 세계적으로 히트했다.특히 정규 1집은 140만 장 이상의 판매고를 올리면서 블랙핑크에게 K팝 걸그룹 최초 밀리언셀러 타이틀을 안겼다. 이 앨범은 세계 양대 팝 시장인 미국 빌보드200과 영국 오피셜 차트서 모두 2위를 기록했을 정도로 큰 반향을 일으켰다.블랙핑크 유튜브 채널 구독자 수는 7500만 명이 넘는다. 전 세계 남녀 아티스트를 통틀어 1위다. 유튜브와 트위터 등 플랫폼 영향력 제왕답게 이들의 컴백 소식은 발빠르게 전해졌다. 외신이 주목했고 블랙핑크 관련 해시태그도 연일 트렌드에 오르며 블랙핑크의 존재감을 확인케했다.블랙핑크는 국내를 넘어 글로벌 차트에서도 신기록 행진을 펼치는 걸그룹. 약 2년 만에 무대로 돌아오는 블랙핑크가 어떤 음악과 퍼포먼스를 들고 나올지 기대를 모은다.8월은 2, 3세대 레전드 걸그룹을 방송에서 한 번에 볼 수 있는 달. 세대가 두 번 교체될 동안에도 견고한 소녀시대의 모습도, 세계 음악 시장을 점령한 블랙핑크의 무대도 길이 K팝 역사에 남을 화려한 시기다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr