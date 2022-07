(사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 농익은 과즙미를 선보였다.



지난 6일 슈퍼주니어의 공식 SNS와 유튜브를 통해 정규 11집 Vol.1 'The Road : Keep on Going (더 로드 : 킵 온 고잉)' 타이틀곡 'Mango (망고)'의 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.



트로피컬한 분위기의 티저 영상 속 슈퍼주니어 아홉 멤버는 각자의 공간에서 여유롭게 리듬을 타는 모습이다. 티저의 엔딩에는 여러 과일과 디저트가 특수효과로 날라와 슈퍼주니어만의 농익은 과즙미를 극대화한다.



특히 이번 티저 영상을 통해 'Mango'의 중독성 강한 멜로디가 일부 공개돼 음악 팬들의 관심을 집중시키고 있다.



'Mango'는 '망고'라는 매개체를 통해 '원하는 사랑을 채워줄 수 있는 오아시스가 되어주겠다'라는 마음을 고백하는 트랙이다. 사랑을 찾아 헤매는 모두에게 달콤한 바이브를 안겨줄 전망이다.

한편 슈퍼주니어는 오는 12일 오후 6시 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 정규 11집을 발매한다. 또 오는 15일부터 17일까지는 서울 잠실실내체육관에서 새로운 월드 투어 콘서트 'SUPER SHOW 9 : ROAD (슈퍼쇼 9 : 로드)'의 첫 공연을 개최한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr