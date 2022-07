슈퍼주니어, 정규 11집 타이틀곡 'Mango' 9人 9色 개인 티저 공개

슈퍼주니어의 9인 9색 'Mango' 개인 티저 이미지가 공개됐다.



슈퍼주니어는 지난 5일 공식 SNS를 통해 정규 11집 Vol.1 'The Road: Keep on Going (더 로드 : 킵 온 고잉)' 타이틀곡 'Mango (망고)'의 개인 티저 이미지를 게재했다.



'미리보는 Mango 뮤직비디오 이미지 티저'라는 키워드와 함께 공개된 이번 개인 티저 속 슈퍼주니어 아홉 멤버는 여름 햇살과 잘 어울리는 비비드한 컬러감을 각자의 개성으로 소화했다.



이특의 금발 헤어와 플라워 패턴 재킷, 희철의 장발 스타일, 예성의 실크 셔츠와 호피 넥타이, 신동의 주황색 재킷, 은혁의 힙한 착장과 레드빛 헤어, 동해의 베레모와 체인 액세서리, 시원의 댄디한 블랙 셔츠, 려욱의 줄무늬 재킷과 여름 음료, 규현의 반짝이는 검은색 셔츠 등 9인 9색 비주얼이 눈길을 사로잡는다.



한편 슈퍼주니어의 정규 11집 Vol.1 'The Road: Keep on Going'은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr