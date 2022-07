사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 신곡 'SNEAKERS'(스니커즈)의 음원 일부를 선공개했다.ITZY는 7월 15일 새 미니 앨범 'CHECKMATE'(체크메이트)를 전 세계 동시 발매한다. 이에 앞서 3일 공식 SNS 채널에 신곡 'SNEAKERS'의 일부 음원이 담긴 타이틀 스니크 피크를 게재했다.영상 속 예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 물오른 비주얼로 이목을 집중시켰고 스포티한 스타일링으로 신나는 여름 분위기를 물씬 풍겼다. 또 장난기 넘치는 표정으로 재기 발랄한 에너지를 뿜어내 보는 이들을 즐겁게 했다. 이번 티저에서 처음으로 오픈된 가사 "You better put your sneakers on Put my sneakers on 하나 둘 ready, get set, go 멀리 가보자고 ya ya"와 약 17초 분량의 짧은 구간임에도 강력한 중독성을 자랑하는 사운드는 완곡에 대한 궁금증을 고조시켰다.타이틀곡 'SNEAKERS'는 데뷔곡 '달라달라', 'WANNABE'(워너비), 'LOCO'(로꼬) 등 ITZY의 대표곡들을 함께한 히트 작곡팀 별들의전쟁과 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)의 수록곡 'Mirror'(미러)를 작업한 스웨덴 작곡가 세바스티안 토트(Sebastian Thott)가 힘을 합쳐 완성했다. ITZY는 오직 내 마음을 따라 자유롭게 앞으로 나아가겠다는 특별한 다짐을 담은 가사와 '우리 함께 어디든 가보자'는 기분 좋아지는 메시지를 한곳에 담은 신곡으로 자유분방한 Z세대만의 감성을 표출한다.ITZY는 8월 6~7일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 개최되는 2회 단독 공연을 시작으로 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR '에 박차를 가한다. 10월 26일(이하 현지시간) 로스앤젤레스를 시작으로 29일 피닉스, 11월 1일 달라스, 3일 슈가랜드, 5일 애틀랜타, 7일 시카고, 10일 보스턴, 13일 뉴욕까지 이어지는 미국 투어는 8개 도시 전 회차 매진을 달성해 ITZY의 글로벌 인기 상승세를 실감케 했다.한편 ITZY의 미니 5집 'CHECKMATE'와 타이틀곡 'SNEAKERS'는 오는 15일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시)에 베일을 벗는다. 컴백 당일에는 트위터 블루룸과 Mnet 컴백 스페셜을 진행한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr