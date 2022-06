(사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 'Don't Wait'표 위트를 다채로운 방식으로 전했다.



슈퍼주니어는 정규 11집 Vol.1 앨범 'The Road : Keep on Going (더 로드 : 킵 온 고잉)'의 수록곡 'Don't Wait (돈 웨잇)' 뮤직비디오를 엑스트라 컷(Extra Cut) 버전으로 추가 공개했다.



지난달 30일 오후 11시 깜짝 공개된 'Don't Wait' 엑스트라 컷은 뮤직비디오 본편에 마저 담기지 않은 장면들의 모음으로 구성돼 있다. '반해버렸어요', '터프파 VS 댄디파의 팽팽한 기싸움', '대망의 댄스 배틀', '그... 그녀다' 등 네 가지 파트에 따라 슈퍼주니어 멤버들의 위트와 에너지를 확인할 수 있다.



'터프파' 은혁, 규현, 시원, 예성, '댄디파' 이특, 신동, 동해, 려욱과 마지막으로 등장한 희철은 댄스 스테이지 위에서 슈퍼주니어의 색깔을 십분 살린 유쾌한 매력을 마음껏 발산했다. 뮤직비디오의 대미를 장식한 이특의 여장은 엑스트라 컷에서도 큰 웃음을 선사한다.



이어 슈퍼주니어는 1일 오후 11시 멤버들의 특급 케미스트리를 담은 'Don't wait' 뮤직비디오 비하인드 영상을 추가로 선보일 예정이다.



한편 슈퍼주니어는 12일 'The Road : Keep on Going'을 발매하고 새로운 여정을 시작한다. 타이틀곡 'Mango (망고)'를 비롯해 뮤직비디오 선공개로 좋은 반응을 얻고 있는 'Don't Wait'과 'My Wish (마이 위시)', 'Everyday (에브리데이)', 'Always (올웨이즈)' 등 웰메이드 수록곡들이 정규 11집의 첫 단추를 더욱 특별하게 끼울 예정이다.



'The Road : Keep on Going' 앨범과 오는 15일부터 서울에서 시작될 새로운 월드 투어 콘서트 'SUPER SHOW 9 : ROAD (슈퍼쇼 9 : 로드)'로 슈퍼주니어가 어떤 여정을 안내할지 기대감이 높아진다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr