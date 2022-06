(사진=Label SJ)

그룹 슈퍼주니어가 'Don't Wait' 뮤직비디오를 선공개했다.



슈퍼주니어는 지난 29일 공식 유튜브 채널을 통해 정규 11집 Vol.1 앨범 'The Road : Keep on Going (더 로드 : 킵 온 고잉)'의 수록곡 'Don't Wait (돈 웨잇)'의 뮤직비디오 본편을 선공개했다.



'Don't Wait'은 레트로하면서도 모던한 사운드가 돋보이는 업 비트 템포 팝 장르의 곡이다. 섬세하면서도 재치 있는 표현들로 고백하러 가기 위한 준비와 과정의 스토리를 풀어냈다. 슈퍼주니어의 위트가 가사와 멜로디, 퍼포먼스 곳곳에서 포착돼 국내외 음악 팬들에게 좋은 반응을 얻고 있다.



특히 뮤직비디오에도 곡이 가진 레트로한 감성과 슈퍼주니어 멤버들의 유쾌한 에너지가 눈에 띈다. 슈퍼주니어는 서로를 견제하면서 서로 다른 고백을 준비하다가 댄스 경연 대회에서 진정한 승부를 펼치는 상황을 능청스러운 연기로 소화했다. 뮤직비디오 말미에 공개된 아름다운 상대의 정체가 바로 이특이 여장을 한 모습으로 드러나 웃음을 자아낸다.



이를 통해 오랜만에 슈퍼주니어의 단체 퍼포먼스를 만날 수 있다. 올해 초 선보인 스페셜 싱글 타이틀곡 'Callin' (콜린)'이 감미로운 보컬의 매력을 강조한 곡이었다면, 정규 11집 수록곡 중 가장 먼저 베일을 벗은 이번 'Don’t Wait'은 슈퍼주니어의 신나는 안무도 함께해 더욱 다채로운 즐거움을 선사하고 있다.



슈퍼주니어의 정규 11집 첫 번째 앨범인 'The Road : Keep on Going'에는 이번 뮤직비디오로 선공개된 'Don’t Wait'과 타이틀곡 'Mango (망고)'를 비롯해 'My Wish (마이 위시)', 'Everyday (에브리데이)', 'Always (올웨이즈)'까지 완성도 높은 총 5곡이 수록된다. 'Don’t Wait'의 뮤직비디오에 앨범 전체에 대한 기대감이 높아지고 있다.



한편 슈퍼주니어는 오는 7월 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 11집 Vol.1 'The Road : Keep on Going'을 발매한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr