방탄소년단 제이홉, 의미심장한 열쇠…솔로 앨범 선공개 곡 'MORE' MV 티저 공개

그룹 방탄소년단 제이홉의 솔로 앨범 선공개 곡 'MORE'의 뮤직비디오 티저가 공개됐다.제이홉은 30일 공식 SNS에 솔로 앨범 'Jack In The Box'의 선공개 곡 'MORE' 뮤직비디오 티저 영상을 올렸다. 약 15초 분량의 짧은 영상에는 'MORE'라고 적힌 열쇠가 등장한다. 빛의 움직임에 따라 덩그러니 놓인 열쇠가 서서히 선명해지면서 'MORE'의 공개 일시가 적힌 글귀가 더해지며 영상이 마무리된다.제이홉은 'MORE'의 콘셉트 포토에 이어 뮤직비디오 티저까지 연이어 공개하며 솔로 앨범 'Jack In The Box'를 향한 전 세계 팬들의 기대를 한껏 끌어올렸다. 'MORE'의 뮤직비디오 티저에 담긴 '열쇠'의 의미에도 팬들의 궁금증이 쏠린다.제이홉은 'Jack In The Box'에 기존의 틀을 깨고 성장한 모습을 보여 주겠다는 포부를 담았는데, 'MORE'는 이 앨범의 핵심 메시지가 녹아 있는 곡 중 하나이다. 제이홉은 'MORE'를 통해 "더 많은 것을 보여 주고 싶다"라는 솔직한 바람과 열정을 이야기한다.한편 제이홉은 솔로 앨범 발매에 앞서 오는 7월 1일 'MORE'를 선공개하고 7월 15일 앨범 전곡을 발표한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr