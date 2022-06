엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes) 정수(왼쪽부터) 건일 가온 주연 준한 오드 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 소속 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 데뷔 첫 미니 앨범 발매를 앞두고 다양한 티징 콘텐츠를 전개한다.JYP는 지난 28일 공식 SNS 채널을 통해 엑스디너리 히어로즈 컴백 소식을 알린데 이어 29일 미니 1집 'Hello, world!'(헬로 월드)의 콘텐츠 스케줄러를 게재하고 티징 플랜을 소개했다.스케줄러에 따르면 30일 트랙리스트, 7월 1일 인스트루멘탈 샘플러, 4일과 6일은 'Origin of Xdinary Heroes'(오리진 오브 엑스디너리 히어로즈) 티저 1,2를 선보인다. 이어 8일부터 13일까지 개별 티저, 14일 그룹 앙상블 티저, 15일 하이라이트 필름 샘플러, 18일과 19일은 뮤직비디오 티저를 공개하는 등 알찬 일정들이 마련돼 새 작품을 향한 관심도를 높였다.이번 스케줄러 이미지는 컴퓨터 프로그램 코딩을 떠올리게 해 궁금증을 자극했다. 앞서 '♭form'(플랫폼) 소개 영상과 컴백 이미지를 통해 범상치 않은 세계관을 암시한 엑스디너리 히어로즈의 새 음악, 새 비주얼에 기대가 모인다.엑스디너리 히어로즈는 JYP가 DAY6(데이식스) 이후 약 6년 3개월 만에 새롭게 선보인 밴드. 미국 버클리 음대 출신의 드러머이자 리더인 건일을 필두로 키보디스트 정수와 오드, 기타리스트 가온과 준한(Jun Han), 베이시스트 주연까지 총 6인으로 구성됐다. 팀명은 'Extraordinary Heroes'(엑스트라오디너리 히어로즈)의 줄임말로 "WE ARE ALL HEROES", "누구나 히어로가 될 수 있다"는 의미를 지닌다.2021년 12월 6일 발매한 데뷔곡 'Happy Death Day'(해피 데스 데이)는 정수와 가온이 직접 작사, 작곡에 참여했고, 이중성을 가진 사람들의 심리를 풍자하는 메시지를 던지며 'Z세대 대표 밴드'의 거침없는 매력을 보여줬다. 특히 미국 빌보드 2021년 12월 18일 자 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에 12위로 진입하는 성과를 거뒀다.최근 이들은 다채로운 자체 콘텐츠를 통해 입덕을 유발하고 보다 많은 팬들의 만족도를 높이고 있다. 일상을 담은 영상 콘텐츠 'Xdinary Days'(엑스디너리 데이즈)로 개성과 풋풋함을 전한다면 단독 예능 시리즈 'Rock The World'(락 더 월드)에서는 폭주하는 예능감으로 재기 발랄한 면모를 드러내고 있다.엑스디너리 히어로즈의 미니 1집 'Hello, world!'는 내달 20일 오후 6시 정식 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr