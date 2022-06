사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉이 솔로 앨범 중 선공개 곡 'MORE'의 콘셉트 포토를 추가로 공개했다.제이홉은 29일 공식 SNS에 솔로 앨범 'Jack In The Box' 선공개 곡 'MORE'의 콘셉트 포토를 올렸다. 앞서 지난 28일 공개된 'MORE'의 첫 번째 콘셉트 포토가 '블랙' 무드였다면, 이번 콘셉트 포토에서는 '화이트'가 중심이 된다. 제이홉은 블랙과 화이트의 의상, 소품을 통해 흑과 백의 상반된 두 자아를 표현했다.선공개 곡 'MORE'의 두 번째 콘셉트 포토는 첫 번째와 마찬가지로 강렬하면서도 심오한 분위기를 자아내며, 피에로(Pierrot)를 연상시키는 신발과 제이홉의 카리스마 넘치는 눈빛이 인상적이다.'MORE'는 오는 7월 1일 선공개되며, "더 많은 것을 보여 주고 싶다"라는 제이홉의 열정과 야망이 담긴 곡이다.제이홉은 솔로 앨범 'Jack In The Box'에 제목에 함축된 의미처럼 기존의 틀을 깨고 한 단계 성장한 모습을 보여 주겠다는 포부를 담았으며, 선공개 곡에 이어 다음달 15일 전곡을 공개한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr