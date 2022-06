(사진=피네이션)

가수 제시(Jessi)의 'ZOOM' 뮤직비디오가 조회수 9000만 뷰를 돌파하며 꾸준한 인기를 입증하고 있다.



지난 4월 공개된 제시의 디지털 싱글 'ZOOM'의 공식 뮤직비디오는 공개 약 2개월 만인 27일 오전 기준 유튜브 조회수 9000만 뷰를 돌파했다.



'ZOOM' 뮤직비디오는 열흘 만에 1000만 뷰, 보름 만에 3000만 뷰, 한 달 만에 5000만 뷰를 돌파한 데 이어 이날 9000만 뷰를 넘기면서 빠르게 1억 뷰를 향해 다가가고 있다.

'ZOOM'은 사진을 찍기 위한 '순간'을 살아가는 현대인의 모습을 직관적으로 풀어낸 트랩 힙합 장르의 곡이다. 제시와 라치카가 함께한 '줌 인 줌 아웃', '낚시 춤', '셀카 포즈' 등 다양한 키포인트 안무로 올해 상반기 내내 음악 팬들의 큰 사랑을 받고 있다.

한편 제시는 'ZOOM'을 비롯해 '어떤X (What Type of X)' 뮤직비디오로 7000만 뷰, 'Cold Blooded (with 스트릿 우먼 파이터(SWF))' 뮤직비디오로 7300만 뷰, '눈누난나'로는 1억 8000만 뷰를 각각 기록하고 있다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr