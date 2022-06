(사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 프로미스나인이 미니 5집 ‘from our Memento Box’를 발매한다.



프로미스나인은 오늘(27일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 ‘from our Memento Box’(프롬 아워 메멘토 박스)를 발매한다. ‘from our Memento Box’는 우리가 함께하고 있는 모든 소중한 순간을 ‘Memento Box’ 안에 담았다는 의미를 가진 앨범으로, 프로미스나인과의 뜨겁고 눈부신 여름날의 기억을 만끽할 수 있다.

미니 5집은 여름 향기 물씬 풍기는 곡들로 채워졌다. 타이틀곡 ‘Stay This Way’(스테이 디스 웨이)를 포함해 ‘Up And’(업 앤), ‘Blind Letter’(블라인드 레터), ‘Cheese’(치즈), ‘Rewind’(리와인드) 총 5개의 트랙이 수록돼 있다.



타이틀곡 ‘Stay This Way’는 해 질 무렵 ‘즉흥 여행’을 떠나면서 시작되는 이야기를 담았으며, 어디론가 훌쩍 떠나고 싶은 생각이 들 만큼 신나고 중독성 넘치는 후렴과 댄서블한 팝 감성을 느낄 수 있는 브리지가 매력적인 곡이다. 앨범 발매 전 여러 콘텐츠를 통해 베일을 벗은 신곡의 음원과 안무 일부는 올여름을 강타할 새로운 ‘서머 송’의 탄생을 알려 리스너들의 이목을 집중시켰다.



또 이번 앨범은 화려한 작가진이 참여해 완성도를 높였다. 첫 번째 트랙 ‘Up And’에는 막내 백지헌이 작사에 참여해 음악적 역량을 뽐냈다. 타이틀곡 ‘Stay This Way’에는 프로미스나인의 ‘DM’(디엠), ‘WE GO’(위 고) 등을 작곡한 이우민 “collapsedone”과 ‘Feel Good (SECRET CODE)’(필 굿)을 작사한 서지음이 함께했고, 그룹 방탄소년단과 투모로우바이투게더의 곡들을 만든 빅히트 뮤직 소속 프로듀서 Slow Rabbit과 싱어송라이터 ADORA도 앨범 크레디트에 이름을 올렸다.



특히 프로미스나인 미니 5집 ‘from our Memento Box’는 예약 판매 2주 만에 선주문량 16만 장을 돌파하며 전작 미니 4집 ‘Midnight Guest’(미드나잇 게스트)의 초동 판매량(10만 장)을 단숨에 뛰어넘고 자체 최고 기록을 세웠다.



한편 여름 가요계를 정조준하고 ‘서머 퀸’ 타이틀을 거머쥘 프로미스나인의 활약에 귀추가 주목된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr