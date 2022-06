방탄소년단 정국, 자작곡 '마이 유'·'스틸 위드 유' 성적 눈길...초특급 음원 파워

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 2곡이 사운드클라우드 차트 1, 2위를 장악하는 초특급 음원 파워를 과시했다.글로벌 음원 공유 사이트 사운드클라우드에서 무료로 공개된 정국의 자작곡 'My You'(마이 유)와 'Still With You'(스틸 위드 유)가 뜨거운 인기를 누리고 있다.지난 23일 'My You'는 사운드클라우드 톱50 차트의 전체 음악 장르(All music genres) 부분과 톱50(Top50) 차트 팝(Pop) 부분에서 동시에 1위를 휩쓸며 막강한 음원 저력을 자랑했다.또 정국이 2020년 6월 공개한 자작곡 'Still With You'는 톱50 차트의 전체 음악 장르 부분과 팝 부분에서 'My You'의 뒤를 이어 2위에 오르는 쾌거를 이뤘다.더불어 'My You'는 사운드클라우드 New & hot 차트의 전체 음악 장르 부분과 팝 부분에서도 1위에 이름을 올리는 기염을 토했다.이와 함께 'My You'는 발매 10일 밖에 지나지 않았지만 240만이 넘는 스트리밍 수치를 보여줬고 'Still With You' 또한 식지 않은 인기로 9380만 스트리밍을 나타내는 등 해당 플랫폼에서 독보적인 음원 파워를 이어가고 있다.'My You'는 정국이 팬클럽 아미들을 위해 자작한 곡으로 알앤비 풍의 잔잔하고 따뜻한 멜로디가 돋보이는 곡이다.특히 정국의 풍미 깊은 소울이 일품인 감미로운 팝 보컬과 햇살같이 눈부시고 온화한 음색이 고막을 녹이며 예쁜 단어들로 채워진 가사말 속에 디테일한 감성이 고스란히 녹아있어 짙은 여운을 안긴다.'Still With You'는 재즈 풍의 멜로디를 바탕으로 정국의 아련한 보이스와 유니크한 음색 그리고 절절한 감성이 섬세하게 담긴 곡이다.'Still With You'는 리듬과 음을 자유자재로 구사하는 정국의 환상적인 보컬 스킬과 말하듯 가사를 읊는 창법 등이 곡에 푹 빠져들게 만들며 강한 중독성을 불러 일으킨다.한편, 정국이 방탄소년단 공식 유튜브에서 'My You by Jung Kook #2022BTSFESTA' 라는 제목으로 공개한 'My You' 뮤직비디오는 조회수 1463만을 넘어섰다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr