그룹 프로미스나인(이새롬, 송하영, 장규리, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)이 미니 5집 전곡의 음원 일부를 공개했다.



프로미스나인은 지난 21일 공식 SNS에 오는 27일 발매되는 미니 5집 ‘from our Memento Box’(프롬 아워 메멘토 박스)의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다. 영상에는 타이틀곡 ‘Stay This Way’(스테이 디스 웨이)를 포함해 ‘Up And’(업 앤), ‘Blind Letter’(블라인드 레터), ‘Cheese’(치즈), ‘Rewind’(리와인드) 총 5곡의 음원 일부가 담겼다. 프로미스나인은 청명한 하늘과 시원한 바다를 배경으로 눈부신 비주얼을 과시, ‘서머 퀸’의 매력을 제대로 발산했다.



프로미스나인은 이에 앞서 깜짝 컴백 프로모션으로 컴백 열기를 달궜다. 프로모션 스케줄러에 예고되지 않았던 이 콘텐츠에는 미니 5집에 수록된 곡들의 Instrumental 버전과 폴라로이드 사진, 조개껍데기, Blind Letter, 큐브 등 여름 향기가 물씬 풍기는 소품이 조화를 이뤄 전곡 음원에 대한 궁금증을 증폭시켰다.



‘from our Memento Box’는 우리가 함께하고 있는 모든 소중한 순간을 ‘Memento Box’ 안에 담았다는 의미를 가진 앨범으로, 프로미스나인과의 뜨겁고 눈부신 여름날의 기억을 만끽할 수 있다. 백지헌이 작사에 참여한 첫 번째 트랙 ‘Up And’은 무더위를 시원하게 날려 보낼 청량한 사운드를 표현한 신스와 이에 어우러지는 2-Step 개러지 기반의 드럼이 인상적인 곡이다.



타이틀곡 ‘Stay This Way’는 해 질 무렵 ‘즉흥 여행’을 떠나면서 시작되는 이야기를 담은 곡으로, 어디론가 훌쩍 떠나고 싶은 생각이 들 만큼 신나고 중독성 넘치는 후렴과 댄서블한 팝 감성을 느낄 수 있는 브리지가 매력적이다. 프로미스나인은 새로운 ‘서머 송’으로 리스너들에게 잊지 못할 여름을 선물할 예정이다.



프로미스나인의 특색 있는 보컬을 만날 수 있는 세 번째 트랙 ‘Blind Letter’는 Indie Rock 느낌에 Trap Beat가 섞인 기타 루프가 매력적인 Pop 곡이고, 네 번째 트랙 ‘Cheese’는 하우스 리듬을 기반으로 한 Pop dance 장르의 곡으로, 구간마다 전환되는 다채로운 스펙트럼의 사운드와 함께 베이스 리프 위에 그려진 중독적 후렴구가 인상적이다.



다섯 번째 트랙 ‘Rewind’는 딥하우스와 퓨처하우스를 기반으로 한 몽환적 신시사이저와 리듬감 넘치는 베이스라인이 매력적인 곡으로, 후렴부로 갈수록 기타와 현악기가 곡의 분위기를 이끌며 화려함을 더한다.



한편 프로미스나인은 오는 27일 오후 6시 미니 5집 ‘from our Memento Box’를 발매한다.

