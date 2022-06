(사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 리사의 솔로곡 안무 영상이 억대뷰 행진을 거침 없이 이어가고 있어 주목된다.



21일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 솔로곡 'MONEY' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)가 전날 오후 9시 5분께 유튜브에서 6억뷰를 돌파했다.



지난해 9월 24일 공개된 지 약 270일 만. 리사의 'MONEY' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오는 공개된지 15일 만에 1억뷰, 38일 만에 2억뷰, 66일 만에 3억뷰, 108일 만에 4억뷰, 173일 만에 5억뷰를 달성했었다.



리사는 솔로 아티스트로서도 자신이 속한 블랙핑크의 메가 히트곡 'How You Like That'(6억뷰 기준 250일 소요) 안무 영상에 버금가는 글로벌 파급력을 보여주고 있다.



'MONEY'는 세련된 힙합 사운드 위 스웨그 넘치는 랩 가사가 특징인 곡이다. 리사의 첫 솔로 앨범 'LALISA'의 수록곡인 이 노래는 음원이 발매된 지 한 달이 지난 시점에 세계 각국 주요 차트서 역주행하는 이례적 돌풍을 일으켰다.



총 38개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟았고, 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 차트서는 5위까지 올랐다. 이어 영국 오피셜 싱글 톱 100과 미국 빌보드 핫100 그리고 팝 에어플레이 차트에 각각 8주, 2주, 3주 연속 차트인하며 'K팝 여성 솔로 최초' 타이틀을 거머쥐었다.



한편 리사의 솔로 앨범 타이틀곡 'LALISA' 뮤직비디오 역시 5억 뷰 돌파를 눈 앞에 두고 있어 리사의 글로벌 기록 행진은 계속될 전망이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr