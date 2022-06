사진 제공 = 블록베리크리에이티브

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 신곡 '플립 댓(Flip That)'으로 차트를 시원하게 물들였다.이달의 소녀(희진·현진·하슬·여진·비비·김립·진솔·최리·이브·츄·고원·올리비아 혜)는 지난 20일 서머 스페셜 미니 앨범 '플립 댓(Flip That)'을 공개한 가운데, 음원차트를 휩쓸며 '서머퀸'에 등극했다.타이틀곡 '플립 댓(Flip That)'은 공개 직후 국내 음원사이트 벅스에서 음원차트 1위에 등극한 가운데, 오늘(21일) 오전 9시 기준으로 1위를 굳건히 지키며 뜨거운 반응을 얻고 있다.이와 함께 수록곡 'Need U', 'Playback', 'Pale Blue Dot', 'POSE', 'The Journey' 등 앨범 전곡이 음원 차트 상위권에 이름을 올리며 음원 파워를 과시했다.1년 만에 완전체 컴백한 이달의 소녀는 신곡 'Flip That'을 통해 여름과 걸맞은 싱그러운 비주얼과 중독성 강한 멜로디로 글로벌 팬들의 마음을 훔쳤다.'플립 댓(Flip That)'은 이달의 소녀가 완전체 데뷔 후 처음으로 선보이는 여름 시즌을 겨냥한 서머송이다. 쉴 틈 없이 변하는 리듬과 다채로운 구성 속 이달의 소녀의 밝은 에너지와 세상을 뒤집겠다는 당찬 포부를 담아냈다. 시그니처 플루트 멜로디와 청량한 씬스 사운드는 밝고 몽환적인 여름 무드를 완성했다.앞서 이달의 소녀는 서머 스페셜 미니 앨범 '플립 댓(Flip That)' 발매를 기념하는 팬 쇼케이스를 개최, 팬덤 오빛과 대면 및 유튜브 생중계를 통해 만나 특별한 시간을 가졌다. 신곡 '플립 댓(Flip That)' 무대를 선보이며 여유로운 제스처와 능숙한 표정 연기, 통통 튀는 퍼포먼스로 한층 성장한 실력을 드러냈다.한편, 신곡 '플립 댓(Flip That)'으로 국내 음원 차트 정상에 오른 이달의 소녀는 '4세대 대표 걸그룹'의 입지를 단단히 다지게 됐다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr