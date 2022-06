멋진녀석들 (사진=디엔에이엔터테인먼트 제공)





GreatGuys (멋진녀석들)가 4번째 미니앨범의 릴리즈 스케줄 이미지를 전격 공개하며 정식 컴백을 알렸다.





디엔에이엔터테인먼트는 어제(15일) 오후 멋진녀석들(G-guys)의 공식 SNS 채널들을 통해 네 번째 미니앨범 ‘We're Not Alone Final:Only You'의 콘텐츠 공개 일정을 공개했다.





콘셉트 포토부터 트랙리스트, 개인 티저, 뮤비 티저 등 7월 3일부터 발매 당일인 7월 20일까지 다양한 콘텐츠들로 일정을 꽉 채우며 팬들의 기대감을 높였다.





디엔에이엔터테인먼트는 "We're Not Alone Final:Only You''는 멋진녀석들이 2019년부터 선보인 ‘We're Not Alone'시리즈의 마지막을 장식하는 앨범인 만큼 코로나로 힘드시기에도 잊지 않고 멋진녀석들을 응원해주신 팬분들에게 보답기 위해 최선을 다해 만든 앨범이기에 기대 많이 해주시고, 발매에 앞서 공개될 콘텐츠들에도 많은 관심과 사랑 부탁 드린다”라고 전했다.





멋진녀석들은 현재 완벽한 컴백을 위한 마지막 준비에 매진하고 있으며, 이들이 준비한 4번째 미니앨범 "We're Not Alone Final:Only You''는 오는 7월 20일 전격 발매될 예정이다.







유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr