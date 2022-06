방탄소년단 정국, 자작곡 '마이 유' 유튜브서 1000만뷰 돌파...인기 고공 행진

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 'My You'(마이 유)가 유튜브에서 1000만뷰를 돌파하며 인기 고공 행진을 자랑했다.정국이 지난 13일 0시 방탄소년단 공식 유튜브 '방탄티비'(BANGTANTV)를 통해 'My You by Jung Kook #2022BTSFESTA' 라는 제목으로 공개한 'My You' 영상이 최근 1000만뷰를 넘어섰다.또 'My You' 영상은 하루 만인 14일 조회수 1000만을 달성했고 16일 1190만을 넘어서는 폭발적인 인기를 보여줬다.'My You' 영상은 15, 16일 2일 동안 유튜브 인기 급상승 음악 5위에도 이름을 올렸다.앞서 'My You' 영상은 11분 만에 100만, 56분 만에 200만 조회수를 넘어서는 기록도 세우며 '핫'한 반응을 증명했다.'My You' 영상 공개 이후 1일 동안 875만 이상 스트리밍, 192만 이상 좋아요를 얻으며 6월 13일 기준, 전세계 유튜브에서 24시간 동안 가장 많이 본 동영상 1위에 오르는 위력을 보여줬다.더불어 'My You'는 13일 유튜브 53개국에서 트렌딩되며 전세계 인기 뮤직비디오 2위와 12일 기준 미국 인기 동영상 1위에 오르는 등 뜨거운 글로벌 인기를 자랑했다.유튜브에 게재된 'My You' 영상은 귀엽고 앙증 맞은 아기자기한 영상미와 마치 손으로 그린 듯한 일러스트 감성, 그리고 보는 이들의 눈에 재미를 더하는 통통 튀는 아이디어 등이 눈길을 끈다.또 팬들에게 선물한 러브송인 만큼 '보라색' 톤이 주로 사용됐고 'ARMYARMYYEAH' '613000' 등 방탄소년단과 아미를 상징하는 컬러와 단어들을 사용해 각별하고 끈끈한 애정을 보여줬다.특히 3월 29일 아미 창단식을 3시 29분으로, 6월 5일 데뷔 7주년을 맞아 정국이 자작곡 '스틸 위드 유'(Still With You)를 팬들에게 선물한 날을 6시 5분으로, 6월 13일 방탄소년단 데뷔일을 6시 13분으로, 7월 9일 아미 생일을 7시 9분 등 의미 있는 추억의 날들을 시계 속 시간으로 표현해 잊지 못한 감동을 안겼다.한편, 정국은 방탄소년단 데뷔 7주년을 맞이해 자작곡 '스틸 위드 유'를 글로벌 음원 공유 플랫폼 '사운드클라우드' 를 통해 팬들에게 무료로 공개하기도 했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr