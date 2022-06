(사진=피네이션)

던(DAWN)이 'Stupid Cool'의 첫 무대와 그 비하인드를 깜짝 공개했다.



지난 14일 피네이션(P NATION) 공식 SNS를 통해 던의 새 싱글 'Stupid Cool'의 제작기와 음원 일부를 만날 수 있는 Behind The Scenes 티저 영상이 공개됐다.



영상 속 던과 현아는 스태프와 함께 'Stupid Cool'을 대학교 축제 현장에서 깜짝 선공개하는 방안에 대해 논의했다. 아이디어 회의를 통해 던이 축제 무대의 마지막을 장식하는 안이 채택됐다.



이를 실행한 대학교 축제 무대의 실황 영상 일부가 이어졌다. 던의 자유분방한 매력이 학생들의 뜨거운 응원과 만나 'Stupid Cool'의 에너지를 한층 고조시킨다. 영상 마지막에는 현아가 던을 향해 달려오는 장면과 두 사람의 포옹이 그려져 로맨틱한 분위기를 선사한다.



전날 공개된 뮤직비디오 티저 영상에 이어 이번 Behind The Scenes 티저에도 "I Love You. You're the Only One. 이런 건 뻔하지만 뭐 어쩌겠어. 너밖에 모르는 난 **같지만 좀 멋있어"라는 'Stupid Cool'의 음원 일부가 담겼다. 던은 리드미컬한 기타 사운드에 맞춰 위트 있는 보컬로 사랑을 고백하며 특유의 키치한 감성을 완성했다. 이에 'Stupid Cool' 완곡을 향한 기대감이 높아지고 있다.



'Stupid Cool'은 던의 자작곡이자 사랑에 빠진 본인의 모습을 ‘바보 같지만 멋있다’는 내용으로 담아 연인에게 선물하는 특별한 세레나데다. 앞서 대학교 축제 현장에서 깜짝 선공개해 화제를 모았다.



던의 새 싱글 'Stupid Cool'의 정식 음원은 오는 16일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr