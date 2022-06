사진 제공=큐브 엔터테인먼트

(여자)아이들의 '화(火花)' 뮤직비디오가 조회수 1억 뷰를 돌파했다.지난해 1월 발매한 미니 4집 '아이 번(I burn)'의 타이틀곡 '화(火花)'가 유튜브 조회수 1억뷰(6월 14일 기준)를 달성했다.'화(火花)' 뮤직비디오는 공개 당시 29시간 만에 1,000만 뷰를 돌파하는 것은 물론 국내 인기 급상승 동영상 1위, 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위를 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다.(여자)아이들은 데뷔곡 '라타타(LATATA)'부터 '한(一)', 'Senorita', 'LION', 'Oh my god', '톱보이(TOMBOY)'에 이어 '화(火花)'까지 일곱 번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'화(火花)'는 이별 후의 감정을 '화'라는 중의적 소재로 표현한 뭄바톤 장르의 곡. 리더 소연과 유명 작곡가 Pop Time이 공동 작업했으며 중독성 있는 훅과 극적인 감정 변화를 담은 노랫말이 인상적이다.한편, (여자)아이들은 지난 4월 `TOMBOY`의 활동을 성공적으로 마치고, 첫 월드투어 '2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [ JUST ME ( )I-DLE ]'로 오는 6월 17~19일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 막을 올린다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr