방탄소년단 지민, 가온주간차트 6주 연속 차트인…'장기 흥행' 예고

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 가온주간 차트에서 6주 연속 6부문 차트인에 월간 차트까지 섭렵하며 그 놀라운 인기를 이어가고 있다.지난 9일 가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회에 따르면 2022년 5월 월간 가온 차트에서 4월 24일 발매된 지민의 'With You'가 지난달보다 89계단 대폭 상승해 디지털 차트 39위에 오르는 저력을 발휘했다.벨소리 차트와 통화연결음 차트에서는 10위에 랭크되어 톱10에 안착했으며 다운로드 18위, BGM 19위에 이어 스트리밍 차트 73위 진입으로 6부문 차트인과 함께 가온지수 3528만 3523을 기록하고 있다.또한 2022년 가온차트 23주 차(2022.05.29.~2022.06.04) 주간 차트에서는 다운로드 차트 7위, 통화연결음 25위, 벨소리 34위, BGM 42위, 디지털 차트 59위, 스트리밍 차트 81위로 발매 후 6주 연속 6부문 차트인에 성공했다.지민은 첫 OST 'With You'에 앞서 2020년 방탄소년단 정규 4집에 수록된 솔로곡 '필터'(Filter)와 프로듀싱곡 '친구'(Friends)가 제10회 가온차트 뮤직어워즈 '올해의 가수상 디지털 음원 부문' 중 '2월 음원상' 후보에 올라 두각을 나타낸 바 있다.최근 발매한 'Proof'에도 수록된 두 곡중 특히 '필터'는 당시 방탄소년단 솔로곡 최초이자 유일한 후보 선정으로 음원 인기를 견인하는 솔로 파워를 실감케 했으며 가온지수 2억 3563만 7294으로 정규4집 솔로곡 최고 기록이다.지민이 작사, 작곡 및 프로듀싱까지 맡아 화제를 일으킨 '친구'는 타이틀곡 'ON'과 선공개곡 '블랙 스완', '00:00(Zero O`Clock)'에 이어 가온지수 2억 6988만 5122을 기록, 지민은 아티스트에서 프로듀서로 영역을 확장하며 뛰어난 역량을 인정받았다.지민은 솔로곡과 프로듀싱곡으로 가온차트에서 멤버중 가장 돋보이는 활약을 펼친데 이어 데뷔후 첫 도전에 나선 OST까지 인기몰이에 박차를 가하며 국내 팬들의 뜨거운 응원과 사랑에 장기 흥행의 기대를 모으고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr