방탄소년단 /사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 신곡 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)'으로 97개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 이름을 올렸다.11일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 지난 10일 발매한 새 앨범 'Proof' 타이틀곡 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)'은 이날 오전 8시 기준 미국, 캐나다, 호주, 프랑스, 스페인, 독일, 덴마크 등 세계 97개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 기록했다.방탄소년단의 새 앨범 'Proof'는 미국, 스웨덴, 폴란드, 네덜란드, 일본, 이탈리아 등 65개 국가/지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 차지했다.이외에도 방탄소년단은 새 앨범에 수록된 신곡 '달려라 방탄', 'For youth' 등 다수 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 최상단에 줄을 세웠다.'Yet To Come'은 미디엄 템포의 얼터너티브(Alternative) 힙합 장르의 곡. 따뜻한 분위기의 멜로디와 "당신의 최고의 순간은 아직 오지 않았다"라는 희망적인 메시지를 담았다.새 앨범 'Proof'에는 'Yet To Come' 등 신곡을 비롯해 방탄소년단의 역대 앨범의 타이틀곡, 일곱 멤버의 다채로운 매력이 돋보이는 솔로곡과 유닛 곡, 미발매곡, 스페셜 버전 등 3장의 CD에 총 48곡이 수록됐다.한편 방탄소년단은 오는 13일 공식 유튜브 채널 'BANGTANTV'에서 'Yet To Come' 등 신곡 무대를 최초 공개한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr