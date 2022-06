(사진=아에르뮤직)

가수 겸 배우 서인국이 매력적인 눈빛으로 설렘을 자극했다.



서인국은 지난 6일 공식 SNS를 통해 새 싱글 앨범 'LOVE&LOVE(러브 앤 러브)'의 첫 번째 콘셉트 포토 'EYES ON ME(아이즈 온 미)' 버전을 공개했다.



포토 속 서인국은 우수에 찬 눈으로 한 곳을 응시하고 있다. 이어 강렬한 눈빛부터 장난기 어린 눈빛까지 천의 얼굴을 소화하며 감탄을 자아냈다. 또 거울 속 자신을 바라보는 모습으로 다채로운 'EYES ON ME' 버전의 포토를 완성했다.



이처럼 서인국은 눈빛만으로 신보의 분위기를 설명하며 팬들의 설렘을 증폭시키고 있다.



'LOVE&LOVE'는 지난 2017년 발매한 '함께 걸어' 이후 5년 만의 신보로, 사랑이 갖고 있는 여러 가지 감정들을 함축하여 표현했다.



전작 '함께 걸어'는 물론 수록곡 'Mint Chocolate (Feat. 40)'까지 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터로서도 인정받은 서인국은 이번에도 앨범 작업 전반에 참여해 더욱 완성도 높은 음악을 선사할 전망이다.



한편 서인국의 새 앨범 'LOVE&LOVE'는 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr