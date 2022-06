방탄소년단 지민, '위드 유'…롤링스톤 인디아, '2022 꼭 들어야할 韓드라마 OST' 선정

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 롤링스톤 인디아가 선정한 '2022년 꼭 들어야 할 한국 드라마 OST'에 올랐다.유명 대중문화지 롤링스톤 인디아는 지난 4일 '2022년 꼭 들어야 할 한국 드라마 OST 8곡'을 선정하며 지민의 OST 'With You'를 첫번째로 꼽아 발표했다.매체는 보도를 통해 ''방탄소년단 지민의 특별히 섬세한 음색"이라고 극찬하며 "('With You'는)지민의 첫번째 한국 드라마 OST로, 예상대로 스토리의 주제를 보완하면서도 활력을 불어넣는다"고 전했다.'With You'는 발매 전부터 국내외 언론의 집중 조명과 함께 많은 관심을 모은 곡으로 매체에서 언급한 바와 같이 발매후 지민의 탁월한 보컬에 대한 극찬과 함께 K팝 대표 보컬리스트로 자리매김해 계속해서 신기록 행진이다.스포티파이에 따르면 'With You'는 발매 40일 10시간만인 지난 5일 6700만 스트리밍을 돌파해 자신이 세운 한국 OST 최단 기간 신기록을 깨고 또 다시 새역사를 이루며 뜨거운 글로벌 인기를 더해가고 있다.국내 최대 음원 사이트 멜론(Melon)에서는 3일 1500만 누적 스트리밍을 넘어서 방탄소년단 멤버 OST중 가장 빠른 속도로 박차를 가하며 국내외 최대 스트리밍 플랫폼에서 리스너들의 많은 사랑을 받고 있다.한편 지민의 'With You'는 아이튠즈 역사상 세계 최단 기간 118개국 1위, 솔로 아티스트 최초 빌보드 핫트렌딩 송 차트 4주 연속 1위 등 한국 OST 뿐만 아니라 K팝을 대표하는 독보적 성과와 함께 대중음악계의 주목을 받으며 전 세계에 명성을 떨치고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr