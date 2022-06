싸이 흠뻑쇼 / 사진=피네이션 제공

싸이(PSY)가 3년 만에 여름 대표 브랜드 콘서트 '싸이 흠뻑쇼 2022'로 돌아온다.싸이는 3일 오전 공식 SNS를 통해 '싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2022'의 공연 개최를 발표했다. 이번 공연은 지난 2019년 여름 진행된 '싸이 흠뻑쇼 2019' 이후 3년 만이다.이와 함께 '싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2022'의 첫 티저도 공개됐다. 근육질 몸에 싸이의 얼굴을 합성한 유쾌한 이미지, '물량공세'를 예고하듯 물을 표현한 영상 효과가 눈길을 사로잡는다.'흠뻑쇼'는 지난 2011년부터 시작된 싸이의 대표 브랜드 콘서트 중 하나이다. 여름하면 1순위로 생각나는 공연으로 손꼽힐 만큼 그동안 독보적인 텐션의 무대와 화려한 스케일로 최상의 만족도를 선사해왔다. 이에 관객들 역시 공연에 대한 신뢰를 열광적인 티켓팅 열기와 현장 분위기로 화답했다.싸이는 최근 정규 9집 '싸다9'를 발매하고 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'으로 한 달 넘게 주요 음원 차트 왕좌를 지키고 있다. 여기에 'That That'뿐만 아니라 다채로운 장르와 감성으로 구성된 '싸다9'의 총 12곡 모두 고른 사랑을 받고 있는 터라, 다수의 신곡들로 채워질 올해 '흠뻑쇼'의 공연 셋리스트를 향한 관심과 기대 또한 높아질 전망이다.다시금 치열한 피켓팅 전쟁이 예고된 '싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2022'는 오는 16일 오후 8시 온라인 예매사이트 인터파크 티켓에서 단독으로 티켓 오픈된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr