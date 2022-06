방탄소년단 지민, '위드 유' 핫 트렌딩송 주간차트 4주 연속 1위...개인 최초·최고

방탄소년단(BTS) 지민이 솔로 아티스트 최초로 빌보드 핫 트렌딩 송즈 차트(Billboard Hot Trending Songs Chart/24hours)에서 4주 연속 1위라는 신기록을 세웠다.빌보드는 공식 홈페이지와 SNS를 통해 지민의 첫 OST 'With You'가 빌보드 핫 트렌딩 송즈 주간(5월 20일 ~ 5월 26일) 차트에서 1위를 차지했다고 공식 발표했다.지민은 해당 차트에서 솔로 아티스트 최초로 4주 연속 주간차트 1위라는 전무후무한 기록을 세우며 막강한 글로벌 인기를 굳건히했다.또한 지민의 ‘With You’는 지난해 이 차트가 생긴 이후 1위에 오른 방탄소년단의 'Butter', 'Permission to dance'와 SB19Offical의 'Bazinga'에 이은 4번째 달성곡으로 그룹과 개인을 포함해 빌보드 핫 트렌딩 송 차트 4주 연속 1위에 오른 최초의 아티스트와 노래라는 대 기록을 세우고 SNS를 장악한 최고의 화제성을 증명했다.4월 24일 발매된 지민의 첫 OST 'With You'는 발매 첫 주 4월 22부터 28일까지 7일이 아닌, 단 4일 반만의 집계 결과로 발표된 5월 7일 자 빌보드 핫 트렌딩 송즈 주간 차트에서 2위로 화려하게 데뷔했으며, 이후 'Butter'를 제치고 4주 연속 1위를 거머쥐었다.'With You'는 발매 후 4월 27일 오후 4시경 부터 1위에 오른 후 현재까지 실시간 최다 언급량(mentions)을 기록. 총 36일간 일일 1위를 질주하며 한국 드라마 OST 돌풍의 주인공이자 가장 핫트렌디한 최고의 노래로 빌보드 핫 트렌딩 송 차트를 점령하는 대기록 행진을 이어나가고 있다.이는 글로벌 차트를 겨냥한 통상적 발매 시간인 금요일 오후 6시가 아닌 한국 시간 일요일 오후 11시 발매라는 불리한 조건에서 달성한 결과로, 글로벌 음악 시장에서 세계 최고 보이그룹 BTS와 K팝을 대표하는 지민의 높은 위상을 연일 체감케 한다.한편, 빌보드 핫트렌딩 송즈 차트란 지난 24시간 또는 지난 7일 동안 트위터(Twitter)에서 가장 많이 언급된 곡의 실시간 순위를 제공하는 차트로 매주 금요일부터 다음주 목요일까지의 집계를 통해 주간 차트 순위를 발표하며, 소셜 미디어에서 지민의 막강한 음원 인기와 솔로 아티스트 영향력을 증명하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr