(사진=피네이션)

싸이(PSY)가 여름 가요계에서도 굳건히 왕좌를 지키고 있다.



싸이의 정규 9집 '싸다9' 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'은 주요 음원 플랫폼 멜론과 지니의 5월 월간 차트 1위에 올랐다.



FLO 24시간 차트에서는 4주 연속 1위를 수성 중이고, 벅스, 바이브, 유튜브 뮤직 등 전체 음원 차트에서도 최상위권 순항을 이어가고 있다. 벌써 4주 째 음원 '올킬'이 이어지고 있어 눈길을 끈다.



또한 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 단일 곡 스트리밍으로만 약 한 달 만에 5000만 건을 돌파하며 언어와 국경을 넘어선 중독성을 실감하게 했다.



이에 힘입어 'That That'은 지난주 SBS '인기가요'에서 1위를 차지하며 트리플 크라운, 전체 음악 방송으로는 7관왕을 기록했다.



'That That'은 싸이의 트렌디한 감각을 확인할 수 있는 트랙이다. 싸이는 방탄소년단 슈가와 작사, 작곡을 함께하며 탁월한 시너지를 이뤘고, 이를 포함 다양한 장르의 수록곡들이 고른 사랑을 받으며 5년 만의 컴백에도 여전한 흥행 파워를 입증했다. 국내뿐만 아니라 미국 빌보드 'HOT 100' 80위, 영국 오피셜 싱글 차트 'TOP 100' 61위에 진입하는 등 팝 시장도 싸이의 컴백을 뜨겁게 조명했다.



특히 유튜브와 틱톡, 인스타그램 릴스 등 온라인 동영상 플랫폼에서의 활약이 돋보인다. 싸이의 'That That' 공식 뮤직비디오는 유튜브 조회수 2억 뷰를 빠르게 돌파했으며, 댄스 챌린지에 이어 최근에는 각종 대학 축제 무대 실황으로 MZ세대의 취향을 저격하는 데 성공했다.



실제로 싸이의 공식 유튜브 채널에 게재된 'That That' 대학 축제 무대 영상은 게시되는 영상마다 각각 수백만 뷰를 기록 중이다. 댄스 챌린지 역시 틱톡, 인스타그램 피드를 장식하며 화제성을 휩쓸고 있다. 함께 따라 부르고 춤출 수 있는 'That That'의 유쾌한 에너지가 여름을 맞아 더욱 거센 돌풍을 불러일으키고 있다.



각종 수치와 화제성으로 현재 진행형 레전드 아티스트 임을 입증한 싸이는 계속해서 다채로운 방식으로 음악적 소통을 이어간다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr