원어스, '덤벼' 안무영상 깜짝 공개 …스타일리시한 매력

그룹 원어스(ONEUS)가 신곡 '덤벼 (Bring it on)' 안무 영상을 기습 공개했다.알비더블유(RBW)는 지난 29일 원어스 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 'TRICKSTER'(트릭스터)의 타이틀곡 '덤벼 (Bring it on)'의 안무 영상을 공개했다.공개된 영상 속 캐주얼한 복장의 원어스는 신곡에 맞춰 감각적인 퍼포먼스를 선보인다. 무대 의상이 아닌 각자의 개성을 살린 자유로운 복장으로 자신만의 스타일리시한 매력을 마음껏 발산하며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.쉴 틈 없이 몰아치는 음악에도 흔들림 없는 칼군무와 고난도 안무를 소화해 원어스의 압도적인 연습량과 노력을 체감케 한다.지난 17일 일곱 번째 미니앨범 'TRICKSTER'를 발매한 원어스는 음반 판매량과 음원 차트 등에서 눈에 띄는 성장세를 보여주며 '성장형 그룹'이라는 타이틀을 다시 한번 증명했다.원어스는 초동 판매량(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 22만 8100장을 돌파하며 자체 최고 기록을 세웠다.여기에 타이틀곡 '덤벼 (Bring it on)'가 발매 직후 국내 음원 사이트 벅스 실시간 음원 차트 1위에 등극하며 음원 파워를 과시했다.타이틀곡 '덤벼 (Bring it on)'는 강렬한 브라스 라인 위 드릴(Drill)과 트랩(Trap) 장르를 녹여낸 곡으로, 거칠게 몰아치는 래핑과 섬세한 벌스, 숨 막히게 매혹적인 비트가 매력적이다.히트 프로듀서 김도훈을 필두로 알비더블유(RBW) 사단 프로듀서 이상호, 서용배를 비롯한 이너 차일드(Mono Tree)가 합세했으며, 멤버 레이븐이 작사에 참여해 완성도를 높였다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr