몬스타엑스, 독일도 빛낸 무대 장인

그룹 몬스타엑스가 독일을 뜨겁게 달궜다.현재 미주 투어중인 몬스타엑스가 지난 28일 오후 SBS에서 방송된 'KPOP. FLEX (케이팝 플렉스 - 독일)'에 등장해 근황을 공개했다.'KPOP. FLEX '는 지난 14일(현지 시각)부터 15일까지 이틀간 독일 프랑크푸르트에 위치한 월드컵 경기장 '도이체 방크 파크 (Deutsche Bank Park)'에서 열린 'KPOP. FLEX' 공연 실황이다.오랜만에 현지 팬들과 함께 한 몬스타엑스는 치명적인 비주얼과 함께 각자 개성에 맞는 슈트 패션을 입고 등장, '믿듣퍼(믿고 듣고 보는 퍼포먼스)' 장인답게 무대 위를 누비며 'LOVE(러브)' 무대를 라이브로 꽉 찬 보컬과 리드미컬한 래핑, 독보적인 퍼포먼스로 K-POP강자 존재감을 드러냈다.방송에는 공개되지 않았으나 비방송 무대로 '아우토반','갬블러','사랑한다'의 곡들을 선보이며 유럽 팬들도 떼창과 함께 몬베베 응원봉과 플래 카드를 흔들며 몬스타엑스 무대를 함께 즐겼다.현재 미주투어 '2022 MONSTA X NO LIMIT US TOUR Presented by Lexus'를 지난 21일 (현지 시간) 뉴욕 -라디오 시티 뮤직홀(NY-Radio City Music Hall )에서 전석 매진 시키며, 첫 공연을 시작으로 본격적인 미주 투어에 나선 몬스타엑스는 24일 페어팩스 - 이글뱅크 아레나 (EagleBank Arena), 26일 디트로이트- 폭스 씨어터 (Fox Theatre) 까지 성료 했으며, 오늘 28일~29일 시카고 시카고시어터 (Chicago Theatre), 6월1일 선라이즈 - FLA 라이브 아레나 (FLA Live Arena), 4일 델루스 가스 사우스 아레나 (Gas South Arena), 6일 포트워스- 디키즈 아레나 (Dickies Arena),8일 피닉스 - 아리조나 페더럴 씨어터 (Arizona Federal Theatre), 11일 로스앤젤레스 -더포럼 (The Forum) 등의 일정으로 미주투어를 이어 나간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr