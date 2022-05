세븐틴 /사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 세븐틴이 정규 4집 'Face the Sun(페이스 더 선)'으로 글로벌 차트를 강타했다.28일 소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면 세븐틴이 지난 27일 오후 1시 발매한 'Face the Sun'이 아이튠즈 앨범 차트에서 필리핀, 브라질 등 총 22개 국가/지역 1위를 포함해 총 40개 국가/지역 TOP 10에 올랐다. 타이틀곡 'HOT(핫)'은 멕시코, 싱가포르 등 총 26개 국가/지역 1위를 포함해 총 34개 국가/지역 TOP 10에 안착했다.이번 앨범은 세븐틴의 막강한 일본 인기를 재차 확인시켜 줬다. 'Face the Sun'은 일본 아이튠즈 앨범 차트 다운로드 부문에서 종합 및 K-POP 장르 모두 1위를 차지했고, 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 실시간 앨범 차트에서도 1위를 기록했다. 타이틀곡 'HOT'은 라인뮤직과 아와(AWA) 실시간 음원 차트 정상에 올랐다.세븐틴은 국내 주요 음원 사이트인 벅스에서도 타이틀곡 'HOT'을 선두로 1위부터 8위까지 신곡 줄 세우기에 성공했다. 또한 'Face the Sun'이 발매 첫날에만 175만 8565장 팔리면서 세븐틴은 '6연속 밀리언셀러'라는 자체 최고 기록을 세웠다. 특히 발매 단 하루 만에 음반 판매량 100만 장을 넘어선 것은 K-팝 아티스트 중 방탄소년단과 세븐틴뿐이다.한편 세븐틴은 이날 오후 7시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 네이버 나우, 라인 뮤직을 통해 'Face the Sun' 컴백 쇼를 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr