사진제공=물고기뮤직

21주차 가온차트에서 싸이 (Psy)가 2관왕, 아스트로(ASTRO)가 3관왕을 차지했다.26일 가온차트를 운영하는 한국음악콘텐츠협회는 21주차(2022.05.15~2022.05.21) 가온차트에서 싸이 (Psy)의 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'이 2주 연속 디지털, 스트리밍차트 1위에 랭크되며 2관왕을 차지했다고 발표했다.싸이의 정규 9집 '싸다9'의 타이틀곡인 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'은 방탄소년단 슈가가 공동 프로듀싱 및 피처링에 참여하여 화제가 된 곡으로, 20주차부터 2주 연속 1위를 유지하고 있다.아스트로는 정규 3집 'Drive to the Starry Road'로 앨범차트 1위, 타이틀곡 'Candy Sugar Pop'으로 다운로드, BGM차트 1위를 차지하며 총 3관왕을 안았다. 'Drive to the Starry Road'는 21주차 리테일 앨범차트에서도 1위를 차지한 바 있다.임영웅은 정규 1집 'IM HERO'의 타이틀곡 '다시 만날 수 있을까'로 벨소리, 통화연결음차트 3주 연속 1위를 유지하며 2관왕을 안았다.방탄소년단은 소셜차트2.0에서 62주 연속 1위를 이어가고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr