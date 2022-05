(사진=뉴런뮤직)

싱어송라이터 폴킴이 6월 14일 새 앨범을 선보인다.



폴킴은 지난 24일 공식 유튜브 채널에 'What's your star? (new album is coming soon)'라는 제목의 트레일러 영상을 공개하며, 6월 컴백을 공식화했다.



이번 트레일러 영상은 폴킴의 대표곡 '너를 만나'의 음원, 뮤직비디오 일부로 시작된다. 이어 폴킴이 내레이션으로 새 앨범의 메시지로 추측되는 ‘What’s your star?’를 이야기해 한 문장만으로 귓가를 사로잡았다.



특히 폴킴이 한 걸음 나아가 별을 향해 손을 뻗는 모습이 전작들과는 또 다른 새 앨범의 새로운 방향성을 예고하고 있다. 영상 마지막에는 '22.06.14 6pm (KST)'이라는 새 앨범 발매일시가 담겼다.



이를 통해 폴킴은 지난해 10월 선보인 싱글 '찬란한 계절' 이후 7개월 만에 가요계에 컴백한다. 앨범 형식의 신보는 2020년 4월 발매한 정규 2집 '마음, 둘' 이후 약 2년 만이라 더욱 기대감이 높아지고 있다.



과연 폴킴이 어떤 메시지가 담긴 음악으로 2022년 리스너들에게도 짙은 감동을 선사할지 관심이 모아진다. 폴킴은 완성도 높은 음원과 성숙한 감성을 준비 중이라는 전언이다.



한편 폴킴은 6월 14일 컴백에 이어 7월 2일에는 서울 유니버설아트센터 대극장에서 첫 단독 팬미팅 '2022 (주)P.I.L 공개채용'을 개최하며 활발한 활동을 이어간다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr