'라잇썸' /사진 제공=큐브 엔터테인먼트

그룹 라잇썸이 첫 번째 미니앨범의 독특한 컨셉에 대해 설명했다.라잇썸이 24일 오후 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 첫 미니앨범 '인투더라잇(Into The Light)' 오프라인 쇼케이스를 진행했다.큐브엔터테인먼트가 (여자)아이들 이후 3년여만에 론칭한 걸그룹인 라잇썸은 나영, 상아, 초원, 히나, 주현, 유정, 휘연, 지안으로 구성된 8인조 그룹이다.'밝은 빛(LIGHT)들이 하나 되어(SUM) 온 세상 모두에게 닿을 수 있도록, 희망의 메시지를 통해 더 큰 에너지를 전달한다'는 의미를 담았다.이날 나영은 앨범 컨셉에 대해서 "지금의 우리가 마주하는 감정을 라잇썸만의 솔직함으로 승부했다. 개성 있고 밝은 에너지를 담았다"고 설명했다.이어 초원은 "이번에 컨셉이 두 가지로 나뉜다. 첫 번째는 'THE Class' 버전이다. 펑키한 하이틴 스타일이다. 두 번째는 'The Team' 버전이다. 러블리하고 스포티한 느낌이다. 넘치는 에너지를 표현했다"고 덧붙였다.타이틀곡 `ALIVE`는 무채색이던 세상이 생동감 넘치게 변하는 과정을 라잇썸만의 솔직하고 사랑스러운 방식으로 표현한 곡. 듣기만 해도 내적 댄스를 유발하는 신나는 멜로디와 라잇썸의 상큼하고 에너지 넘치는 목소리가 만나 곡의 밝은 분위기를 배가시킨다.한편 라잇썸의 '인투더라잇(Into The Light)'은 24일 오후 6시에 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr