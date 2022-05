사진제공=워너뮤직코리아

그룹 갓세븐(GOT7)이 신보 'GOT7'으로 해외 음원 차트까지 장악하며 완전체 컴백을 눈부시게 밝혔다.지난 23일 발매된 갓세븐(JAY B·마크·잭슨·진영·영재·뱀뱀·유겸)의 새 미니앨범 ‘GOT7’은 발매 직후 태국, 인도, 브라질, 멕시코, 프랑스, 독일, 덴마크, 스페인, 그리스, 콜롬비아, 인도네시아, 터키, 베트남 등 전 세계 83개 국가 및 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위에 등극했다.타이틀곡 'NANANA'는 아르헨티나, 콜롬비아, 이집트, 홍콩, 헝가리, 인도, 말레이시아, 싱가포르, 네팔 등 총 57개국 아이튠즈 송 차트 1위를 휩쓰는 저력을 발휘했다. 수록곡 'Don’t Leave Me Alone', 'Drive Me To The Moon', 'TRUTH', 'Don’t Care About Me', 'TWO' 역시 라오스, 태국, 베트남 등 각국 송 차트 상위권에 이름을 올렸다.'NANANA'는 앞서 국내 주요 음원사이트 실시간 차트 최정상을 차지한 데 이어 발표와 동시에 해외 음원 차트까지 연달아 장악했다.갓세븐은 데뷔 이래 발표하는 앨범마다 줄곧 국내외 각종 차트를 휩쓸며 막강한 글로벌 영향력을 발휘해온 바, 이번 앨범으로 막강한 음원 파워는 물론, 성공적인 흥행 연타로 명불허전 ‘글로벌 대세’의 진면목을 과시했다.타이틀곡 ‘NANANA’는 갓세븐만의 밝고 칠(Chill)한 무드가 돋보이는 곡으로, 팝적인 사운드와 기타 루프가 인상적이다. 멤버 JAY B의 자작곡으로 한층 깊어진 감성을 선사, 갓세븐의 음악적 메시지를 여실히 담아내며 리스너들의 호평을 이끌고 있다.갓세븐은 컴백 전 팬콘 ‘GOT7 HOMECOMING 2022 FanCon’을 성료한 데 이어 MBC FM4U ‘GOT7 영재의 친한 친구’ 완전체 출격까지 컴백 화력을 더하며 글로벌 팬들의 열띤 반응을 이끌어내고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr