(사진=판타지오)

그룹 아스트로(ASTRO)가 완전체 'Candy Sugar Pop' 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다.



아스트로는 지난 23일 오후 판타지오 공식 유튜브 채널을 통해 정규 3집 'Drive to the Starry Road'(드라이브 투 더 스태리 로드) 타이틀곡 'Candy Sugar Pop'(캔디 슈가 팝)의 퍼포먼스 뮤직비디오를 공개했다.



앞서 음원과 함께 공개된 'Candy Sugar Pop' 뮤직비디오 본편이 역대 최단 기간 내 유튜브 조회수 3000만 뷰를 돌파하고, 국내외 음악 차트 1위와 20만 장 넘는 초동(발매 후 일주일 간 음반 판매량)을 기록하며 성공적인 컴백을 알린 아스트로가 이날은 퍼포먼스 뮤직비디오로 팬들의 성원에 화답했다.



퍼포먼스 뮤직비디오는 'Candy Sugar Pop'의 포인트 안무 '캔슈팝 춤'을 비롯해 아스트로만의 밝고 청량한 무드를 담고 있다. 아스트로는 데님 팬츠에 블랙 앤 화이트 재킷을 매치한 댄디한 모습부터 컬러풀한 색감을 자유자재로 소화한 비비드한 면모까지 다채로운 비주얼을 선보였다.



특히 군 입대로 인해 음악 방송에는 함께하지 못하는 MJ까지 아스트로 여섯 멤버 완전체의 퍼포먼스가 펼쳐져 눈길을 끈다. 아스트로는 시원시원한 춤선과 돈독한 케미스트리로 'Candy Sugar Pop'이 지닌 청량하고 달콤한 매력을 극대화시켰다. 이에 아스트로의 완전체 아우라가 또 한번 시선을 장악했다.



'Candy Sugar Pop'은 아스트로의 청량함이 돋보이는 로맨틱한 곡이다. 리드미컬한 훅에 파워풀하면서도 쿨한 분위기의 퍼포먼스가 어우러져 강력한 중독성을 선사한다. 특히 아스트로의 '별빛 질주'를 시각화한 무대와 콘텐츠가 국내외 음악 팬들을 매료시키고 있다.



아스트로는 연이은 상승세와 함께 정규 3집 'Drive to the Starry Road' 활동을 이어가며, 오는 28일과 29일에는 세 번째 단독 콘서트 ‘The 3rd ASTROAD to Seoul [STARGAZER]'(더 써드 아스트로드 투 서울 [스타게이저])를 개최한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr