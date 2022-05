갓세븐./ 사진= 텐아시아 DB

갓세븐이 JYP엔터테인먼트와 계약 만료 뒤 1년 3개월 만에 완전체로 돌아왔다.갓세븐(마크, JAY B, 잭슨, 진영, 영재, 뱀뱀, 유겸)이 23일 서울 강남구 보코호텔 LL층에서 새 미니앨범 '갓세븐(GOT7)' 발매 기념 기자간담회를 열고 컴백을 알렸다.이날 뱀뱀은 "팬들과 약속을 지키고 싶었다. 우리는 해체가 아니라는 것을 입증하는 앨범이라고 생각한다"고 말했다.마크는 "나 역시 팬들 때문에 하고 싶은 마음이 컸다"며 "우리 7명이 할 때 가장 행복하고 즐거워서 포기하고 싶지 않았다"고 컴백하게 된 이유를 밝혔다.'갓세븐(GOT7)'은 자신이 누구인지 무엇인지 잊지 않기 위해, 기다려 준 사람들을 위해, 함께 해주는 모든 분을 위해 갓세븐의 진심을 담아낸 앨범. 특별한 전환점을 맞아 새로운 발걸음을 내디딘 갓세븐의 각별한 팬 사랑과 진정성 있는 메시지가 눈길을 끈다.앨범명이 팀명과 동일하다. 제이비는 팀이름을 앨범명에 넣으면서 더 책임감을 가졌다고. 그는 " JYP엔터에서 다 같이 나오고 나서 스스로 뭉쳐야 한다는 생각이 강하게 들었다. 그 축이 필요하다고 생각했고 내가 나서서 멤버들의 의견을 모았다"며 "우리가 직접 브랜딩하니까 자신감 넘치는 모습을 보이려고 노력한다"고 전했다.타이틀곡 '나나나(NANANA)'는 멤버 JAY B가 작사, 작곡한 곡으로 갓세븐만의 밝고 칠(Chill)한 느낌이 가득 담겼다. 팝적인 사운드와 기타 루프가 인상적이며, 오래 기다려온 갓세븐의 팬들과 대중을 웃게 해 줄 수 있는 선물 같은 곡을 선사하고 싶다는 마음이 녹아있다.제이비(JAY B)는 "'나나나(NANANA)'는 팬들을 위한 곡이다. 힘들고 지친 일상에서 우리의 음악과 퍼포먼스가 힘이 됐으면 좋겠다"며 "팬분들을 위한 선물이다. 앨범명을 아가새로 바꿔도 된다"고 소개했다.이번 앨범은 전 곡이 멤버들의 자작곡으로 구성되어 있다. '트루스(TRUTH)', '드라이브 미 투 더 문(Drive Me To The Moon)', '투(TWO)', '돈트 케어 어바웃 미(Don’t Care About Me)', '돈트 리브 미 얼론(Don’t Leave Me Alone)'까지 총 여섯 개의 트랙이 담겼다.멤버들은 지난 7년간의 과거를 회상했다. 진영은 "새로운 시작을 하면서 데뷔 때가 많이 생각났다. 많이 불안하기도 했다. 곧 30대를 바라보는데 앨범 준비하면서 멤버들과 함께 있으면 20대 초반으로 돌아가는 것 같다. 지난 7년은 앞으로 지나갈 시간의 뿌리인 것 같다. 더 뻗어서 나가고 싶다"고 소망했다.갓세븐은 JYP엔터테인먼트에서 나왔지만, 상표권을 양도받아 이름을 그대로 사용하며 활동한다. 제이비는 "법이 바뀌어서 자연스럽게 받게 된 건 아니고 상표권에 대해서 JYP엔터테인먼트가 좋게 응해줬다. 변호사께서도 이렇게 수월하게 상표권을 양도받은 적이 드물다고 하더라" 며 "하지만 양도받는 절차가 굉장히 쉬운 일이 아니다. 양도 절차 과정에서 필요한 서류를 내가 의심이 많아서 직접 사인받고 처리했다"고 어려움을 토로했다.마지막으로 제이비는 "팀 활동, 개인 활동 모두 하면서 다양한 모습을 보여드리고 싶다. 이건 개인적인 생각인데 2~3년에 한 번 정도 축제 같은 공연을 하고 싶다"고 바랐다.한편, 갓세븐의 'GOT7'은 오늘(23일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr