갓세븐./ 사진= 텐아시아 DB

그룹 갓세븐이 완전체로 컴백한 소감을 밝혔다.갓세븐(마크, JAY B, 잭슨, 진영, 영재, 뱀뱀, 유겸)이 23일 오후 2시 서울 강남구 보코호텔 LL층에서 새 미니앨범 '갓세븐(GOT7)' 발매 기념 기자간담회를 열고 컴백을 알렸다.이날 제이비(JAY B)는 "다 같이 해서 너무 행복하다"며 "각 멤버 회사와 관계자분들께도 너무 감사하다. 7명이 이렇게 완전체로 컴백하게 돼서 꿈같고 감격스럽다"고 말했다.이어 "이번 컴백을 위해서 갖춰진 모습을 보여주고 싶었다. 그래서 몸무게도 4kg 감량했다"라며 고백했다.잭슨은 "팬들이 너무 보고 싶었다. 7명 모두 각자 회사 관계자분들이 도와주셔서 이렇게 컴백할 수 있다고 생각한다"고 이야기했다.마크는 "우리가 작년부터 준비했는데 드디어 보여드릴 수 있어서 좋고 설렌다"고 웃음 지었다.'갓세븐(GOT7)'은 자신이 누구인지 무엇인지 잊지 않기 위해, 기다려 준 사람들을 위해, 함께 해주는 모든 분을 위해 갓세븐의 진심을 담아낸 앨범이다.타이틀곡 '나나나(NANANA)'는 멤버 제이비(JAY B)가 작사, 작곡한 곡으로 갓세븐만의 밝고 칠(Chill)한 느낌을 담아냈다. 팝적인 사운드와 기타 루프가 인상적이며, 오래 기다려온 갓세븐의 팬들과 대중을 웃게 해 줄 수 있는 선물 같은 곡을 선사하고 싶다는 마음이 녹아있다.이 밖에도 '트루스(TRUTH)', '드라이브 미 투 더 문(Drive Me To The Moon)', '투(TWO)', '돈트 케어 어바웃 미(Don’t Care About Me)', '돈트 리브 미 얼론(Don’t Leave Me Alone)'까지 총 여섯 개의 트랙이 담겼다.한편, 갓세븐의 'GOT7'은 오늘(23일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr