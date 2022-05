사진제공=판타지오

그룹 아스트로가 가온 앨범차트 1위를 차지했다.23일 가온차트에 따르면 아스트로(ASTRO)의 'Drive to the Starry Road'가 가온차트 21주차 주간 리테일 앨범차트에서 1위에 올랐다.지난 5월 16일 발매된 'Drive to the Starry Road'는 21주차 주간차트 집계 기간 중 5월 18일 수요일 오후 6시에 가장 많이 판매됐다.아스트로(ASTRO)의 정규 3집 'Drive to the Starry Road’는 공식 팬덤인 '아로하'와 언제나 함께 한다는 마음을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Candy Sugar Pop'은 밝고 활기찬 느낌과 장난스럽고 유머러스한 무드로 설렘을 전하는 곡이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr