그룹 에이핑크의 정은지가 이선희의 '그 중에 그대를 만나'를 리메이크했다.



정은지는 20일 오후 6시 김이나 프로젝트 앨범 'From 김이나 part.1'의 '그 중에 그대를 만나'를 발매한다.



지난 2014년 발매된 이선희의 15집 타이틀곡인 '그 중에 그대를 만나'는 김이나가 작사를 맡아 감성이 듬뿍 담긴 가사로 깊은 인상을 남겼다. 특히 전 세대를 아우르는 곡으로 최고의 '감성 발라드'라는 호평을 얻으며 지금까지도 높은 인기를 자랑한다.



김이나 프로젝트 앨범 'From 김이나 part.1'의 첫 가창자로 나선 정은지는 이선희의 '그 중에 그대를 만나'를 리메이크하며 자신만의 감성으로 리스너들을 만나게 됐다.



제작사 측은 "감정이 그림이라면 큰 선과 작은 선을 고루 잘 다뤄 그려내야 하는 게 이 곡"이라며 "떠올릴 수 있는 가장 빠른 이름이었던 정은지의 목소리로 다시 만나게 되어 기쁘다"고 전했다.



정은지는 그룹 에이핑크의 메인 보컬로 시원시원한 가창력이 돋보이는 보컬리스트다. 이후 솔로 앨범을 통해 다양한 음악적 스펙트럼을 선보였다. 지난 2016년 첫 번째 솔로 앨범 'Dream'의 수록곡 '사랑이란'을 통해 김이나와 인연을 맺은 바 있다.



정은지가 가창에 참여한 김이나 프로젝트 앨범 'From 김이나 part.1'의 '그 중에 그대를 만나'는 이날 오후 6시부터 각종 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.

