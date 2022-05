(사진=커넥트엔터테인먼트)

강다니엘의 첫 정규 앨범 타이틀곡이 최초로 베일을 벗었다.



커넥트엔터테인먼트는 20일 공식 SNS에 'Upside Down(업사이드다운)' 티저 영상을 공개했다. 그동안 감춰져있던 솔로 첫 정규앨범 'The Story'의 타이틀곡이다.



'Upside Down' 티저는 15초 분량의 짧은 영상이지만 강한 인상을 남기고 있다. 금발의 강다니엘이 비보잉 퍼포먼스를 펼치는 장면으로 시선을 사로잡았다. 곡명과 절묘하게 통하는 '다시 바꿔 놔야겠어'라는 가사도 흥미롭다.



'Upside Down'은 미디움템포의 곡으로 강다니엘과 챈슬러, Knave가 작사했고 션 케네디, MZMC이 작곡했다. 뜻대로 풀리지 않는 상황에 대한 강다니엘만의 유쾌한 솔루션, 메시지를 담은 곡이다.



앞서 강다니엘이 "정말 재미있는 곡"이라며 "아주 매력이 많고 듣기 좋은 곡"이라고 소개한 바 있다. 발매 4일을 앞두고 타이틀곡이 공개되면서 첫 정규앨범 'The Story'에 대한 기대감은 최고조에 이르고 있다.



'The Story'는 강다니엘이 13개월 만에 내놓는 새 앨범. 총 10곡이 담긴 정규앨범인 만큼 트랙마다 남다른 퀄리티를 자랑한다. 트랙비디오만 세 곡을 공개할 정도로 앨범 전체의 완성도를 엿볼 수 있다.



한편 'The Story'는 오는 24일 오후 6시 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr