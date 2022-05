(사진=피네이션)

싸이(PSY)가 정규 9집 '싸다9'에 대한 국내외 리스너들의 뜨거운 반응에 힘입어 크러쉬(Crush)와 함께한 'Happier' 콘텐츠를 추가로 공개한다.



싸이는 19일 오후 6시 공식 유튜브 채널에 정규 9집 '싸다9'의 8번 트랙 'Happier (feat. Crush)' 공식 뮤직비디오를 공개한다. 앞서 또 다른 수록곡 'Celeb' 뮤직비디오, '이제는'과 'GANJI'의 퍼포먼스 영상을 선보인 데 이어 또 한편의 수록곡 콘텐츠가 음악 팬들과 만난다.



'Happier'는 '싸다9'에 수록된 다채로운 12곡 가운데 가장 첫 번째로 그 정보가 공개됐던 트랙이다. 크러쉬가 피네이션(P NATION)에 입사하기도 전인 2019년도에 싸이와 함께 작업한 곡이 약 3년여 만에 정식 음원으로 발매됐다. 남다른 완성도와 깊은 메시지가 음원만으로 리스너들의 좋은 반응을 얻고 있다.



싸이와 크러쉬는 "I wanna be happier"라는 훅으로 대표되는 진솔한 가사에 행복에 대한 생각을 풀어내며 많은 이들의 공감과 감성을 건드렸다.



이날 정식으로 베일을 벗는 'Happier' 뮤직비디오는 음원의 메시지를 더욱 뜻깊게 풀어낸 콘텐츠다. 한 사람의 성장기와 이를 함께하는 'Happiness'라고 적힌 작은 공이 따뜻한 색감의 애니메이션으로 펼쳐진다. 싸이는 시각적으로도 'Happier'의 감동을 선사할 전망이다.



싸이는 정규 9집 '싸다9' 발매 4주 차가 된 현재도 남다른 화제성과 음원 파워를 통해 저력을 입증하고 있다. 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'은 이달 6일부터 바이브와 벅스를 제외한 국내 전 음원 차트 1위를 '올킬' 중이며, 가온차트 20주차 디지털·스트리밍 부문 2관왕을 달성해 '롱런'까지 가시화했다. 또한, 'Celeb', '감동이야 (Feat. 성시경)', '밤이 깊었네 (Feat. 헤이즈)', '이제는 (Feat. 화사)', 'GANJI (Feat. Jessi)' 등 이번 앨범 수록곡 다수가 여전히 음원 차트 위를 순항 중이다.



글로벌 차트와 각종 플랫폼에서도 싸이의 종횡무진 영향력이 이어지고 있다. 'That That'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 'HOT 100' 80위에 이어 월드 앨범 차트에서는 2주 연속 11위로 존재감을 발휘했다. 1억 6000만뷰를 돌파한 'That That' 뮤직비디오는 유튜브 뮤직 코리아 인기곡, 인기 뮤직비디오, 인기 급상승 음악, 인기 아티스트 등 전 차트에서 2주 연속 1위를 기록 중이다. 틱톡, 인스타그램 릴스 등 숏폼 동영상 플랫폼에서는 'That That'의 포인트 안무를 활용한 댄스 챌린지가 다양한 스타들의 참여와 함께 총 조회수 6억 7000만뷰를 넘어서는 등 화제를 모으고 있다.



최근에는 대학교 대면 축제가 재개되면서 싸이의 열정적인 공연 실황 영상이 'That That'의 인기에 힘을 더하고 있다.



한편 다채로운 감성으로 폭 넓은 글로벌 리스너들의 취향을 정조준한 싸이는 계속해서 활발한 활동으로 대중과 만날 예정이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr